Saiba por que Netinho desistiu do Carnaval de Salvador: “Festa de músicas estranhas”

O cantor Netinho faleceu nesta terça-feira, 13, aos 60 anos, em Salvador. Ele era um dos nomes mais emblemáticos da música baiana, mas a sua relação com o Carnaval de Salvador estremeceu nos últimos anos.

O artista foi diagnosticado com câncer no sistema linfático em março de 2025. Ele estava internado no Hospital Aliança Star, na capital baiana, e desde então vinha atualizando os fãs sobre a sua saúde, através das suas redes sociais. Em junho, se disse “curado” da doença, mas seguiu realizando sessões de quimioterapia.

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Uma das últimas atualizações em seu perfil do Instagram foi em setembro, quando informou que continuava internado e enfrentava um novo tratamento de saúde.

Netinho e o Carnaval de Salvador

Em janeiro de 2025, o artista afirmou que não se apresentaria no Carnaval de Salvador daquele ano. Voz de sucessos como ‘Milla’, ‘Capricho dos Deuses’ e ‘A Vida é Festa’ e estava afastado da folia na capital baiana nos últimos anos, Netinho explicou que chegou até a cogitar seu retorno em 2024, mas não conseguiu ir em frente.

Apesar de estar fora da festa de 2025, Netinho confirmou shows em outras cidades do país. Em comunicado, o cantor detonou a folia baiana e disse se tratar de uma “festa infestada por músicas estranhas”.

Eu, Netinho, decidi não mais cantar no Carnaval de Salvador em 2012, quando percebi que minha música — tão amorosa e positiva — não cabia mais na festa infestada por músicas estranhas, a meu ver. Passei a fazer meus dias de Carnaval fora de Salvador.

Netinho seguiu: “No ano passado, 2024, por causa de muitos pedidos de fãs de Salvador, fui a Saltur e ofereci uma puxada de trio, sem bloco, do Campo Grande até a Praça Castro Alves, voltando por toda Carlos Gomes até os Aflitos, como fiz muitas vezes no passado com blocos”.

Ele contou que chegou a se oferecer para cantar em 2024. “Ofereci meu show sem cachê para mim, apenas para banda e equipe. Seria um presente meu para Salvador. Infelizmente, as datas que eu tinha não se encaixaram com as possibilidades deles. Fechei todos os meus dias de Carnaval 2025 fora de Salvador, como fiz no ano passado. Desejo um excelente Carnaval a todos que brincarão o Carnaval em Salvador, terra que eu amo”, finalizou.

Trajetória musical e estreia no Carnaval de Salvador

Netinho viveu o auge de sua carreira como um dos rostos mais populares da axé music e do carnaval da Bahia.

Natural de Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo Baiano, Netinho começou a cantar ainda jovem, após ganhar o primeiro violão aos 14 anos. Sua carreira profissional começou nos bares de Salvador, enquanto cursava Engenharia Civil. Em 1986, aos 20 anos, estreou no Carnaval como vocalista da Banda Beijo, onde gravou álbuns de sucesso como 'Prove Beijo' e 'Axé Music'.

Netinho estreou no Carnaval como vocalista da Banda Beijo - Foto: Carlos Casaes | Cedoc A Tarde

Em 1993, seguiu carreira solo e lançou o disco ‘Um Beijo Pra Você’, conquistando sucesso imediato. Três anos depois, seu álbum ao vivo trouxe o hit 'Milla', que se tornaria um fenômeno nacional e internacional, traduzido para mais de oito idiomas, incluindo o russo.

Ao longo da carreira solo, Netinho lançou mais de uma dezena de álbuns e foi indicado ao Grammy Latino com o DVD ‘Netinho e a Caixa Mágica’ (2009), na categoria de Melhor Álbum de Música de Raízes Brasileiras.

Em 2013, Netinho enfrentou uma série de complicações médicas após ser internado com dores abdominais. Durante uma biópsia, sofreu uma hemorragia que levou a um longo período de internações, incluindo uma grave lesão cerebral.

A recuperação foi lenta, mas ele retornou à vida pública nos anos seguintes, embora com menos frequência nos palcos. Em 2024, o cantor revelou estar enfrentando um linfoma.