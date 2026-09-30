Netinho é internado em Salvador após retorno do câncer

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O cantor Netinho está internado no Hospital Aliança Star para tratamento de um câncer. A informação foi divulgada nesta quarta-feira, 30, pela assessoria de comunicação do artista.

Segundo a equipe de comunicação, o cantor está sob cuidados médicos por causa do reaparecimento do linfoma não Hodgkin. Não informações atualizadas sobre o estado de saúde dele.

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Durante o tratamento, ele ficará afastado das redes sociais. A decisão, segundo o comunicado, foi tomada para que o artista concentre suas energias na recuperação.

Histórico saúde Netinho

Netinho descobriu o linfoma em 2025 e iniciou o tratamento em março daquele ano. A doença entrou em remissão ainda em 2025.

Em maio deste ano, o cantor contou que o câncer havia voltado e que a doença havia se agravado. O linfoma não Hodgkin é um tipo de câncer que afeta o sistema linfático.

Os sinais podem variar de acordo com a região atingida e incluem sintomas como cansaço, fraqueza, perda de peso sem explicação, febre persistente, suor excessivo e aumento dos gânglios, conhecidos como ínguas.