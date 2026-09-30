Ex-galã da Globo abandonou a fama e vende pizzas nos EUA; relembre

Galã de novelas como ‘Paraíso Tropical’ (2007), ‘Beleza Pura’ (2008) e ‘Ti Ti Ti’ (2010), o ex-ator Gustavo Leão fez uma mudança radical em sua vida. Ele trocou os estúdios pela cozinha e vive na Flórida, nos Estados Unidos, trabalhando como chef em um food truck especializado em pizzas napolitanas.

Estabelecido nos Estados Unidos desde 2019, ele, que tem 39 anos e estreou em ‘Floribella’ (2005), na Band, acabou de conquistar também a cidadania americana.

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A transição de carreira começou quando Leão ainda tinha uma carreira estável no Brasil. Em 2015, enquanto mantinha contrato com a Record, ele decidiu com a mulher, Pâmella Leão, que deixaria o país.

O casal passou primeiro pelo Canadá, onde o artista estudou gastronomia, antes de seguir para os Estados Unidos. Seu último trabalho em novelas foi ‘O Rico e o Lázaro’ (2017).

“O mais difícil para mim, nesse processo todo, foi mudar a minha cabeça. No Brasil, eu tinha a segurança de um contrato longo com uma emissora. Aqui, eu entendi que eu sou a minha própria empresa. Se eu trabalhar muito, ganho muito. Se não trabalhar, não ganho nada”, relatou ao jornal O Globo.

Já na Record, caracterizado para a novela 'O Rico e o Lázaro' - Foto: Divulgação

Após trabalhar em restaurantes e ter uma experiência profissional na Disney, o ator decidiu abrir o próprio negócio. Atualmente, ele comanda um food truck de pizzas na região de Orlando e ainda é reconhecido por brasileiros.

“Muitos param e acham o meu nome familiar na placa. Aí pesquisam no Google e pedem para tirar foto”, contou. De acordo com ele, alguns clientes ainda estranham o cardápio por esperar sabores mais comuns no Brasil.

Acidente

Em 2023, ele sofreu um acidente de carro enquanto transportava o trailer usado para trabalhar e o negócio quase chegou ao fim. O forno a lenha dentro do food truck explodiu enquanto ele dirigia na chuva.

A sua vida nos Estados Unidos ganhou outro capítulo em setembro, quando Gustavo Leão recebeu a cidadania americana. Ele já tinha o green card desde 2020 e solicitou a naturalização em 2025.