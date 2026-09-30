Miss Bumbum cobra recompensa por camisa de Lucas Paquetá

Kerolay Chaves passou por uma situação inusitada com um taxista. Vencedora do Miss Bumbum Brasil 2025, a jovem ofereceu uma recompensa de R$ 2 mil para recuperar uma camisa do Flamengo autografada por Lucas Paquetá, mas recebeu uma resposta negativa do rapaz.

De acordo com ela, a camisa foi esquecida no banco de trás do veículo após uma corrida. Com medo de perder o item, que possui valor sentimental, ela contou o caso nas redes sociais e anunciou a recompensa.

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Após reconhecer a passageira, o homem a contatou para devolver o item, recusando o valor, pois torcia para o Vasco da Gama e não queria ganhar dinheiro com algo do Flamengo.

Kerolay Chaves usando a camisa de Paquetá - Foto: Reprodução | Instagram @kerolay_chaves

“Ele me chamou perguntando se eu havia esquecido uma sacola no carro. Quando falou que dentro havia uma camisa do Flamengo com o autógrafo do Paquetá, meu coração disparou. Pedi uma foto na mesma hora porque precisava ter certeza de que era realmente a minha”, disse.

“Mostrei o dinheiro e falei que fazia questão de pagar. Ele não aceitou. Insisti mais uma vez e foi quando respondeu: ‘Sou vascaíno, não vou ganhar dinheiro com o Flamengo’. Eu comecei a rir, mas ainda tentei entregar o valor. Ele realmente não quis”, relatou.

Em seu relato, ela também afirmou que a história por trás da camisa ficará sempre marcada. “A camisa já era importante para mim por causa do Paquetá, mas agora tem uma história que vale muito mais que os R$ 2 mil. Foi um vascaíno que encontrou, guardou e devolveu sem querer receber nada. Essa eu vou contar por muito tempo”, conclui.