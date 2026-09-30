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TESOURO PERDIDO

Miss Bumbum cobra recompensa por camisa de Lucas Paquetá

Jovem revela que taxista vascaíno não quis aceitar oferta

Franciely Gomes
Por
Kerolay Chaves ganhou uma camisa autografada por Lucas Paquetá
Kerolay Chaves ganhou uma camisa autografada por Lucas Paquetá - Foto: Reprodução | Instagram

Kerolay Chaves passou por uma situação inusitada com um taxista. Vencedora do Miss Bumbum Brasil 2025, a jovem ofereceu uma recompensa de R$ 2 mil para recuperar uma camisa do Flamengo autografada por Lucas Paquetá, mas recebeu uma resposta negativa do rapaz.

De acordo com ela, a camisa foi esquecida no banco de trás do veículo após uma corrida. Com medo de perder o item, que possui valor sentimental, ela contou o caso nas redes sociais e anunciou a recompensa.

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Após reconhecer a passageira, o homem a contatou para devolver o item, recusando o valor, pois torcia para o Vasco da Gama e não queria ganhar dinheiro com algo do Flamengo.

Kerolay Chaves usando a camisa de Paquetá
Kerolay Chaves usando a camisa de Paquetá - Foto: Reprodução | Instagram @kerolay_chaves

“Ele me chamou perguntando se eu havia esquecido uma sacola no carro. Quando falou que dentro havia uma camisa do Flamengo com o autógrafo do Paquetá, meu coração disparou. Pedi uma foto na mesma hora porque precisava ter certeza de que era realmente a minha”, disse.

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“Mostrei o dinheiro e falei que fazia questão de pagar. Ele não aceitou. Insisti mais uma vez e foi quando respondeu: ‘Sou vascaíno, não vou ganhar dinheiro com o Flamengo’. Eu comecei a rir, mas ainda tentei entregar o valor. Ele realmente não quis”, relatou.

Em seu relato, ela também afirmou que a história por trás da camisa ficará sempre marcada. “A camisa já era importante para mim por causa do Paquetá, mas agora tem uma história que vale muito mais que os R$ 2 mil. Foi um vascaíno que encontrou, guardou e devolveu sem querer receber nada. Essa eu vou contar por muito tempo”, conclui.

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Tags

Lucas Paquetá Miss Bumbum

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