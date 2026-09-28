Chico Buarque recebe ameaça de morte após expor opinião política

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Chico Buarque foi ameaçado de morte por um internauta nesta semana. O cantor abriu uma denúncia na polícia do Rio de Janeiro após receber um comentário ofensivo em um post do jornal Folha de S. Paulo.

A publicação exibia um pedido do artista sobre as eleições de 2026, onde ele solicitava votos em candidatos lançados pelo MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra). Nos comentários, um perfil revelou que “adoraria abreviar a vida” do cantor.

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Ciente da repercussão em torno do caso, a Folha apagou o comentário, que já havia sido guardado como prova pela equipe de advogados de Chico, que está se responsabilizando pelo caso.

Segundo informações divulgadas pelo portal Splash, a notícia-crime foi emitida na DRCI (Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática) para investigar a autoria da mensagem e apurar eventual responsabilidade criminal.