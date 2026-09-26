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"Sim, eu aceito!", Mari Gonzalez é pedida em casamento por Pipo

Confira o vídeo do momento do pedido

Evellyn Teixeira
Por
| Atualizada em
A influenciadora Mari Gonzalez foi pedida em casamento pelo cantor Pipo Marques durante uma viagem do casal pelo Quênia, na África.
A influenciadora Mari Gonzalez foi pedida em casamento pelo cantor Pipo Marques durante uma viagem do casal pelo Quênia, na África. - Foto: (Foto: Reprodução / Redes Sociais

A influenciadora Mari Gonzalez foi pedida em casamento pelo cantor Pipo Marques neste sábado, 26, durante uma viagem do casal pelo Quênia, na África.

O momento foi compartilhado por Mari nas redes sociais.

Pedido aconteceu ao nascer do sol

Em uma publicação, Mari mostrou registros do momento e celebrou o pedido de casamento. “O nascer do sol mais especial de nossas vidas! Nossa história começou lá atrás e nos reencontramos depois de tanto tempo, realmente era para ser! Sim, eu aceito viver essa vida com você e escrever os próximos capítulos da nossa história! Te amo!”, escreveu.

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O casal está no Quênia há alguns dias, onde aproveita a viagem para conhecer paisagens da região e participar de safáris.


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Romance começou anos atrás

Mari e Pipo se conhecem de Salvador e já haviam vivido um romance no passado, antes de perderem o contato. O reencontro aconteceu anos depois, e o relacionamento se tornou público em 2024.

Os dois completaram dois anos de namoro em junho deste ano e costumam compartilhar nas redes sociais momentos juntos, incluindo viagens, corridas e encontros com familiares.

Bell Marques já apoiava o relacionamento

O relacionamento também conta com o apoio de Bell Marques, pai de Pipo. Em uma declaração anterior, o cantor afirmou estar feliz com a chegada de Mari à família e chegou a comentar sobre um possível casamento entre os dois.

Agora, o casal deu mais um passo na relação com o pedido de casamento durante a viagem pela África.

Confira o vídeo:

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Tags

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