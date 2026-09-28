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MÚSICA

Madonna volta ao VMA após 23 anos e se torna maior vencedora da noite

Além disso, a cantora pop entrou para a lista como a mais velha da história a receber prêmio

Luiza Nascimento
Por
Madonna no VMA
Madonna no VMA - Foto: Reprodução/Paramount+

Fazendo valer o título de "rainha do pop", Madonna fez história neste domingo, 27, ao voltar ao palco do MTV Video Music Awards (MVA), em Los Angeles (EUA) após 23 anos, e se consagrar como a maior vencedora da noite.

Após apresentação icônica em 2003, a artista voltou ao evento sendo responsável pela abertura da edição de 2026, ao lado de Sabrina Carpenter.

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A cantora, que chegou ao espaço concorrendo em 13 categorias, levou sete prêmios e, aos 68 anos, se tornou a pessoa mais velha a vencer um prêmio na história do MVA.

Maior vencedora da noite

Alavancada pelo Confessions II, álbum lançado em 3 de julho, Madonna conquistou sete prêmios dos 13 aos quais foi indicada, se tornando a maior vencedora da noite, com:

  • Artista do Ano;
  • Melhor Colaboração ("Bring Your Love", com Sabrina Carpenter);
  • Melhor Dance ("Confessions II - The Film");
  • Melhor Álbum ("Confessions II');
  • Fotografia ("Confessions II - The Film");
  • Coreografia ("Confessions II - The Film);
  • Melhor Vídeo em Formato Longo ("Confessions II - The Film").

A conquista elevou o nome da artista no ranking histórico pois, com 26 vitórias ao longo das 43 edições, ela fica atrás de Taylor Swift e Beyoncé.

O BTS foi o segundo maior vencedor da noite, levando três prêmios.

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Relembre apresentações de Madonna

A primeira passagem de Madonna pelo palco do VMA foi em 1984, quando abriu a cerimônia com Like a Virgin. Em cena histórica, ela surgiu em cima grande bolo de casamento vestida de noiva, ao lado de um manequim.

Após a esteia, houve outras sete apresentações, sendo a última em 2003, quando dividiu o protagonismo com Britney Spears, Christina Aguilera e Missy Elliott, protagonizando beijos que são lembrados até hoje pelos fãs do evento.

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Los Angeles madonna VMA

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