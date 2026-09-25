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SÃO CAETANO

Hora do Rock: coletivo fortalece som autoral na periferia de Salvador

Com edições no modelo "Pague Quanto Puder", projeto traz Divinora, Pandemônio, Previsão de Alta e The Zero

Rafael Tiago
Por
Divinora é uma das atrações da do evento
Divinora é uma das atrações da do evento - Foto: Divulgação

O bairro de São Caetano, em Salvador, reafirma sua potência como polo gerador de cultura independente com o projeto A Hora do Rock. Na edição deste domingo, 27, a partir das 15h, no Quadras Bar, localizado na famosa Quadra de São Caetano, o coletivo apresenta uma maratona de som autoral comandada pelas bandas Divinora, Pandemônio, Previsão de Alta e The Zero.

"Ver a periferia vibrando de novo com o rock autoral é de arrepiar a alma. O que a gente tá construindo em São Caetano com a 'Hora do Rock' não é só sobre colocar banda no palco; é sobre devolver à periferia o protagonismo cultural que sempre foi dela", comemorou Éderson Santana, vocalista da Divinora e um dos fundadores do coletivo Hora do Rock, que completou:

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"Ver essa garotada e a velha guarda se encontrando no Quadras Bar, consumindo o som que é feito aqui na Bahia, no guetho, dá a certeza de que a chama do underground baiano tá mais viva e forte do que nunca. É só o começo do que a gente quer aprontar até dezembro", finaliza Éderson.

Criado a partir da união das bandas Divinora, The Zero e Vernal (que integra a coordenação do coletivo como cofundadora), o movimento nasce para descentralizar o acesso à música na capital baiana e resgatar o histórico de São Caetano como berço da contracultura e do punk rock.

O projeto também presta tributo afetivo a espaços e projetos emblemáticos que marcaram época em Salvador, como o Radiola Alternativa, Tia Dedê, Céu Azul, Casa Velha, JC Barreto, Musiart e o Música Que Me Ladeia.

Com ingressos no formato "Pague Quanto Puder", o evento garante acesso democrático para a comunidade e amantes do rock, movimentando a economia criativa e fortalecendo a cena local.

Line up da vez

  • Divinora: Cofundadora do coletivo, a banda transita de forma dinâmica pelo pop, punk-rock, hard-rock e rock alternativo. O nome inspira-se na Salvia divinorum (planta medicinal e ritualística das montanhas de Oaxaca, no México), refletindo sua sonoridade envolvente e performances intensas. Agente ativa da cena baiana, acumula passagens pelo Palco do Rock, Festival Itapuã Rock, FITA (Ilha de Itaparica), Festival da Ponte Nova (Wagner/BA) e Festival de Música de Camaçari, além de tributos marcantes a Raul Seixas (incluindo parceria com Rafa Luz) e colaboração com a Banda Aluga-se.
  • Pandemônio: Surgida em Salvador em 1991, a banda é referência na cena independente com poéticas diretas e protestos contra as atrocidades sociais e políticas. Incorporando ao punk rock e hardcore influências do reggae, jazz, blues e do universo musical preto, o grupo conta com Ysgoto (vocal), Cemitério (guitarra/vocal), Piolho (baixo) e Fabão (bateria).
  • The Zero: Na ativa desde 2018 com forte presença na periferia, o grupo faz um passeio sem rótulos pelo Heavy Metal, Hard Rock, Punk e Pós-Punk. Formada por Luciano Robô (voz), Adriano Silva (guitarra), Alberto Ramos (baixo) e Alessandro Reis (bateria), apresenta letras sobre o cotidiano, política e releituras marcantes.
Banda The Zero está confirmada
Banda The Zero está confirmada - Foto: Divulgação
  • Previsão de Alta: Formada em 2017, a banda funde rock alternativo, metal, punk e hardcore em um estilo batizado de "AlternaCore". Comandada por Viana (vocais), Lucas Brito (guitarra), Roberto Fiuza (baixo) e Fábio Sound (bateria), o grupo traz o repertório dos álbuns Nova Era (2021) e Audiência (2023) em shows de grande intensidade.
Previsão de Alta estreia no projeto
Previsão de Alta estreia no projeto - Foto: Divulgação

Cena aquecida e festival em dezembro

Apesar de jovem, o projeto já se consolidou como vitrine essencial da música autoral em Salvador. Pelo palco da Hora do Rock já passaram nomes de peso como Ultra Bomb, Vernal, Birth, Foda-Se Cia Ltda, Metrópolys, Karma, Melvin Jhones, entre muitas outras forças da cena baiana.

Para celebrar esse histórico e comemorar um ano de intensa ocupação cultural na periferia, o coletivo prepara um grande festival em dezembro. O evento marcará o encerramento do ano em São Caetano com uma maratona de som autoral, reunindo as bandas fundadoras e novos convidados. A programação completa e os horários serão divulgados em breve nas redes oficiais.

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Saiba tudo sobre o projeto

  • O quê: Movimento e Festivais do Coletivo "Hora do Rock"
  • Onde: Quadras Bar, em São Caetano — Salvador/BA
  • Horário: A partir das 15h
  • Atrações: Divinora, Pandemônio, The Zero e Previsão de Alta
  • Quanto: Formato "Pague Quanto Puder" (Contribuição consciente)
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Um post compartilhado por @ahoradorock.oficial

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Tags

periferia rock são caetano underground

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