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MÚSICA

Festival Hora do Rock reúne cena underground em São Caetano

Bandas apresentam shows independentes no formato "pague quanto puder"

Bianca Carneiro
Por
Banda Metropolys é uma das atrações
Banda Metropolys é uma das atrações - Foto: Divulgação

No domingo, 6, o Quadras Bar, localizado na Quadra de São Caetano, sedia mais uma edição do festival "Hora do Rock". O evento focado na cena independente de Salvador reúne as bandas Metrópolys, Vernal, Foda-Se Cia iltda e Birth, operando com bilheteria no formato "pague quanto puder".

O festival propõe a descentralização do circuito cultural da capital baiana, promovendo o rock autoral fora das áreas comerciais tradicionais da cidade. A escolha de São Caetano dialoga com o histórico do bairro, reconhecido como um dos berços do movimento punk e da contracultura soteropolitana. Segundo a organização do evento, a iniciativa visa o acesso democrático e a ocupação comunitária:

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"O rock autoral baiano nunca pediu licença para existir. Em locais como São Caetano, a música não é apenas estática; é um exercício contínuo de ocupação territorial e construção coletiva".

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Atrações confirmadas

Metrópolys


Com mais de duas décadas de atuação na Bahia, o grupo realiza um show de tributo à obra da Legião Urbana, mesclando os principais sucessos e os lados B da banda de Renato Russo.

Vernal

Imagem ilustrativa da imagem Festival Hora do Rock reúne cena underground em São Caetano
Foto: Divulgação

O power trio, vencedor do Festival PRO30 e um dos pilares do coletivo Hora do Rock, baseia sua apresentação no álbum Epicteto. O repertório une rock alternativo a arranjos próprios para clássicos de Raul Seixas e Novos Baianos.

Foda-Se Cia iltda

Imagem ilustrativa da imagem Festival Hora do Rock reúne cena underground em São Caetano
Foto: Divulgação

Formado em 2013 e com histórico de apresentações no Palco do Rock, o quarteto destaca faixas do seu disco mais recente, Você Não Entendeu Nada (2024), além de músicas do EP Música Podre Baiana.

Birth

Imagem ilustrativa da imagem Festival Hora do Rock reúne cena underground em São Caetano
Foto: Divulgação

Com quase 30 anos de estrada na cena pesada, a banda apresenta um som focado no stoner rock, heavy metal e punk. O show intercala composições autorais com homenagens a bandas como Alice in Chains e Nirvana.

Serviço

Evento: Hora do Rock

Data: 6 de setembro

Local: Quadras Bar (Quadra de São Caetano, Salvador - BA)

Entrada: Sistema "Pague quanto puder" (contribuição consciente)

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Tags

rock

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