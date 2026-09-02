Festival Hora do Rock reúne cena underground em São Caetano

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No domingo, 6, o Quadras Bar, localizado na Quadra de São Caetano, sedia mais uma edição do festival "Hora do Rock". O evento focado na cena independente de Salvador reúne as bandas Metrópolys, Vernal, Foda-Se Cia iltda e Birth, operando com bilheteria no formato "pague quanto puder".

O festival propõe a descentralização do circuito cultural da capital baiana, promovendo o rock autoral fora das áreas comerciais tradicionais da cidade. A escolha de São Caetano dialoga com o histórico do bairro, reconhecido como um dos berços do movimento punk e da contracultura soteropolitana. Segundo a organização do evento, a iniciativa visa o acesso democrático e a ocupação comunitária:

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"O rock autoral baiano nunca pediu licença para existir. Em locais como São Caetano, a música não é apenas estática; é um exercício contínuo de ocupação territorial e construção coletiva".

Atrações confirmadas

Metrópolys



Com mais de duas décadas de atuação na Bahia, o grupo realiza um show de tributo à obra da Legião Urbana, mesclando os principais sucessos e os lados B da banda de Renato Russo.

Vernal

Foto: Divulgação

O power trio, vencedor do Festival PRO30 e um dos pilares do coletivo Hora do Rock, baseia sua apresentação no álbum Epicteto. O repertório une rock alternativo a arranjos próprios para clássicos de Raul Seixas e Novos Baianos.

Foda-Se Cia iltda

Foto: Divulgação

Formado em 2013 e com histórico de apresentações no Palco do Rock, o quarteto destaca faixas do seu disco mais recente, Você Não Entendeu Nada (2024), além de músicas do EP Música Podre Baiana.

Birth

Foto: Divulgação

Com quase 30 anos de estrada na cena pesada, a banda apresenta um som focado no stoner rock, heavy metal e punk. O show intercala composições autorais com homenagens a bandas como Alice in Chains e Nirvana.

Serviço

Evento: Hora do Rock

Data: 6 de setembro

Local: Quadras Bar (Quadra de São Caetano, Salvador - BA)

Entrada: Sistema "Pague quanto puder" (contribuição consciente)