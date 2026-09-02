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LUTO

Dolly Parton ganha nova estrela na Calçada da Fama após vandalismo

Lenda da música country faleceu no fim de agosto

Agatha Victoria Reis
Por
Dolly Parton (1946-2026)
Dolly Parton (1946-2026) - Foto: Reprodução| Instagram

Dolly Parton (1946-2026) ganhará uma nova estrela na Calçada da Fama, em Hollywood, após sua estrela original ter sido vandalizada. A lenda da música country faleceu no fim de agosto deste ano, após enfrentar uma batalha contra o câncer.

O luto pela morte da cantora levou fãs a homenagearem artistas na Calçada da Fama, em Hollywood. No entanto, vândalos também apareceram e danificaram gravemente o monumento, instalado em 1984.

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Após isso, Ana Martínez, da Câmara de Comércio de Hollywood, contou que os objetos deixados em homenagem ao artista foram retirados para fazer o reparo do monumento. A nova estrela deve ficar pronta a partir desta sexta-feira, 4.

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“A Hollywood Historic Trust e a Câmara de Comércio de Hollywood se orgulham de honrar o legado de Dolly Parton com a encomenda de sua estrela”, escreveu a organização no Instagram.

Morte de Dolly Parton

Dolly Parton morreu aos 80 anos de idade no dia 25 de agosto de 2026, após enfrentar uma breve e agressiva batalha contra um câncer. A cantora faleceu no Vanderbilt-Ingram Cancer Center, localizado em Nashville, Tennessee, cercada por seus familiares e entes queridos.

De acordo com comunicados oficiais divulgados pela equipe da artista e por seu sobrinho, Bryan Seaver, Dolly vinha tratando um câncer diagnosticado recentemente.

A saúde da cantora já vinha inspirando cuidados médicos adicionais. No início de agosto de 2026, ela precisou cancelar abruptamente uma apresentação em seu parque temático, o Dollywood, devido a episódios de tontura e desidratação.

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Calçada da fama famosos música

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