Ex-vocalista da banda Calcinha Preta morre aos 55 anos

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O cantor Rogério Valença, ex-vocalista da banda Calcinha Preta, morreu aos 55 anos na segunda-feira, 31, em Aracaju. A informação foi confirmada pela família do artista.

Ele tratava uma insuficiência renal e aguardava um transplante de rim. Não há informação sobre a causa da morte.

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Rogério Valença era natural de Garanhuns, em Pernambuco, e integrou as bandas Calcinha Preta e Caviar com Rapadura. Antes de falecer, ele se apresentava no grupo Raio da Silibrina e morava em Sergipe.

O velório será realizado na Rua Laranjeiras, no Centro da capital sergipana. O corpo será levado para sepultamento em sua cidade natal.

Rogério Valença deixa esposo, com quem convivia há 20 anos.

Banda lamenta morte

Nas redes sociais, a banda Raio da Silibrina compartilhou uma nota de pesar. “Ficam a saudade, as lembranças dos momentos vividos e a gratidão por tudo que ele representou. Que Deus conforte o coração de toda a família, amigos e de todos que estão sentindo essa perda”, diz o texto.