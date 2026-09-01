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LUTO

Ex-vocalista da banda Calcinha Preta morre aos 55 anos

Cantor tratava uma insuficiência renal e aguardava um transplante de rim

Edvaldo Sales
Por
Cantor tratava uma insuficiência renal e aguardava um transplante de rim
Cantor tratava uma insuficiência renal e aguardava um transplante de rim - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O cantor Rogério Valença, ex-vocalista da banda Calcinha Preta, morreu aos 55 anos na segunda-feira, 31, em Aracaju. A informação foi confirmada pela família do artista.

Ele tratava uma insuficiência renal e aguardava um transplante de rim. Não há informação sobre a causa da morte.

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Rogério Valença era natural de Garanhuns, em Pernambuco, e integrou as bandas Calcinha Preta e Caviar com Rapadura. Antes de falecer, ele se apresentava no grupo Raio da Silibrina e morava em Sergipe.

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O velório será realizado na Rua Laranjeiras, no Centro da capital sergipana. O corpo será levado para sepultamento em sua cidade natal.

Rogério Valença deixa esposo, com quem convivia há 20 anos.

Banda lamenta morte

Nas redes sociais, a banda Raio da Silibrina compartilhou uma nota de pesar. “Ficam a saudade, as lembranças dos momentos vividos e a gratidão por tudo que ele representou. Que Deus conforte o coração de toda a família, amigos e de todos que estão sentindo essa perda”, diz o texto.

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calcinha preta música

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