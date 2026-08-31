Por que Anitta deixou Salvador de fora dos Ensaios? Especialista explica

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Os fãs soteropolitanos de Anitta foram surpreendidos de maneira negativa no domingo, 30. Isso porque a cantora deixou Salvador de fora dos Ensaios em 2027.

A edição do próximo ano contará com apenas oito apresentações e outras cidades que já receberam o evento em outras ocasiões ficaram de fora, como Fortaleza, São Luís e a capital baiana.

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Diante da repercussão do assunto, Walber Freitas, especialista em gestão artística e eventos explicou, em um post nas redes sociais, que a escolha pode estar diretamente relacionada à logística da turnê.

Ele abordou o calendário apertado da próxima temporada. Os Ensaios começam em 9 de janeiro e terminam no dia 31, poucas semanas antes do Carnaval, que em 2027 acontece já nos primeiros dias de fevereiro.

“Antes de concluir que faltou interesse, tem uma coisa muito maior para olhar: o calendário. E essa história explica como turnês de verdade funcionam. A rota de 2027 está espremida. Os Ensaios começam em 9 de janeiro e terminam em 31”, iniciou.

“São oito cidades em poucas semanas. Isso significa desmontar, transportar, montar, passar som, receber equipe, fazer show, desmontar de novo. Turnê não viaja só com o artista. Viaja uma operação inteira”, ressaltou.

As cidades escolhidas para a próxima temporada são:

Belém (PA)

Recife (PE)

Belo Horizonte (MG)

Brasília (DF)

Campinas (SP)

Rio de Janeiro (RJ)

Curitiba (PR)

São Paulo (SP)

Segundo Walber, a sequência não seria aleatória, mas resultado de um planejamento operacional.

“A rota traz sequências estratégicas. Belém > Recife. Belo Horizonte > Brasília > Campinas > Rio. Curitiba > São Paulo. Essa configuração reduz deslocamentos longos entre datas e cria blocos geográficos. Não é acaso. É um desenho de rota. Na estrada, quilômetros também viram custo”, afirmou.

Desenho de rota

Além disso, Walber Freitas pontuou que a ausência de Salvador reforça a possibilidade de uma decisão mais ampla de logística, e não necessariamente uma avaliação negativa sobre determinada cidade.

“Fortaleza não é uma decisão isolada. Salvador também ficou fora da edição de 2027, apesar de ser uma praça importante para o Carnaval e para Anitta. Isso enfraquece uma leitura simplista: ‘tiraram Fortaleza porque não funciona’. Pode existir uma decisão maior de desenho de rota”, avaliou.

Ademais, outro ponto levado em consideração é a dimensão da estrutura dos Ensaios. Segundo Walber, o evento manterá o formato de palco 360º, o que exige uma operação robusta a cada apresentação.

“Um show desse tamanho não é só subir no palco. Existe palco 360º, iluminação, áudio, cenografia, figurino, bailarinos, técnicos, produção, segurança, fornecedores locais, transporte, hotel, montagem e desmontagem. A temporada de 2027 manterá o formato de palco 360º. Quanto maior o espetáculo, menor a margem para improviso”, explicou.

Para finalizar, o especialista ressaltou que o fato de os Ensaios funcionarem como um produto de pré-Carnaval também limita o espaço disponível no calendário.

“E existe o Carnaval chegando. Os Ensaios são um produto de pré-Carnaval. Quanto mais o calendário avança, mais apertada fica a janela antes da agenda carnavalesca propriamente dita. Uma data acrescentada não ocupa apenas algumas horas de show. Pode consumir dias inteiros da operação”, concluiu.

O portal A TARDE entrou em contato com a equipe de Anitta para solicitar um posicionamento oficial sobre a ausência de Salvador nos Ensaios de 2027 e aguarda retorno.