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SALVADOR

Capital baiana não está na lista dos 'Ensaios da Anitta' em 2027

Será o segundo ano consecutivo sem o show em Salvador

Alice Paulilo
Por
Anitta não divulga data para Ensaio de Verão em Salvador
Anitta não divulga data para Ensaio de Verão em Salvador - Foto: Reprodução / Redes Sociais

A cantora Anitta anunciou, neste domingo, 30, as cidades que receberão os ensaios de verão da cantora em 2027. Salvador ficou de fora da programação pelo segundo ano consecutivo, apesar de a artista já ter confirmado anteriormente a realização do evento na capital baiana.

A lista foi divulgada no perfil oficial da cantora e inclui:

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  • Belo Horizonte (MG);
  • Belém (PA);
  • Recife (PE);
  • Brasília (DF);
  • Rio de Janeiro (RJ);
  • Campinas (SP);
  • Curitiba (PR);
  • São Paulo (SP).

Segundo anos sem os 'Ensaios de Verão da Anitta'

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Salvador também não recebeu o evento na temporada de 2026. Na ocasião, Anitta explicou que a capital baiana não foi priorizada porque já teria o bloco da artista durante o Carnaval.

Segundo a justificativa dada na época, foram escolhidas para os ensaios cidades que costumam reunir públicos maiores durante as apresentações.

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Um post compartilhado por Anitta 🎤 (@anitta)

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anitta ensaios de verão Salvador

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