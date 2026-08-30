SALVADOR
Capital baiana não está na lista dos 'Ensaios da Anitta' em 2027
Será o segundo ano consecutivo sem o show em Salvador
A cantora Anitta anunciou, neste domingo, 30, as cidades que receberão os ensaios de verão da cantora em 2027. Salvador ficou de fora da programação pelo segundo ano consecutivo, apesar de a artista já ter confirmado anteriormente a realização do evento na capital baiana.
A lista foi divulgada no perfil oficial da cantora e inclui:
- Belo Horizonte (MG);
- Belém (PA);
- Recife (PE);
- Brasília (DF);
- Rio de Janeiro (RJ);
- Campinas (SP);
- Curitiba (PR);
- São Paulo (SP).
Segundo anos sem os 'Ensaios de Verão da Anitta'
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Salvador também não recebeu o evento na temporada de 2026. Na ocasião, Anitta explicou que a capital baiana não foi priorizada porque já teria o bloco da artista durante o Carnaval.
Segundo a justificativa dada na época, foram escolhidas para os ensaios cidades que costumam reunir públicos maiores durante as apresentações.