Anitta emociona Salvador e encerra turnê com participações baianas

Anitta encerrou, neste sábado, 29, a série de cinco shows da Equilibrivm Tour 2026 no Brasil com uma apresentação marcada por fé, ancestralidade e participações especiais em Salvador.

Com ingressos esgotados, o espetáculo no Centro de Convenções Salvador, na Boca do Rio, reuniu referências à espiritualidade que atravessa os álbuns Equilibrivm e Equilibrivm II, além de levar ao palco a cantora Liniker e o Grupo Ofá, coletivo baiano ligado ao Terreiro do Gantois.

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Com repertório concentrado nos dois projetos lançados em 2026, a apresentação reuniu cerca de 35 músicas divididas em três atos. A nova fase da artista é marcada por referências aos orixás do Candomblé, pontos de Umbanda, mantras budistas e elementos relacionados a tradições indígenas.

Antes do show, durante coletiva de imprensa em Salvador, Anitta falou sobre a experiência de levar a turnê pelo Brasil e revelou ter se emocionado com a resposta do público.

“Eu fiquei muito emocionada porque, pela primeira vez, eu fiz um show em que as pessoas choram durante, as pessoas se emocionam e cantam todas as letras do início ao fim”, afirmou a cantora.

“A turnê mostrou para mim que vale a pena fazer, às vezes, um álbum em que você se arrisca e faz algo que não tem certeza se vão gostar ou não”, completa. “Você está ali experimentando algo que está no seu coração, e é algo com que eu sonhei muito. Então, me deu muita confiança de fazer isso. Me sinto muito emocionada de estar no palco e ver as pessoas se emocionando.”

A cantora ainda classificou a recepção aos discos como um dos aspectos mais marcantes da nova fase. Para ela, a rápida conexão do público com as músicas foi surpreendente. "É um show que, para mim, eu vejo como um milagre: você lançar um álbum e, menos de um mês, na semana seguinte após lançar o 2, já estava fazendo os shows. E, para mim, ver todo mundo cantando foi mágico.”

Bahia no centro do espetáculo

A passagem da turnê por Salvador ganhou um significado especial pela presença de artistas e referências baianas no projeto. Um dos momentos do show foi a participação do Grupo Ofá em 'Contemplação', faixa presente em Equilibrivm II e inspirada em cantigas dedicadas a Oxum.

O coletivo, originado no Terreiro do Gantois, subiu ao palco ao lado de Anitta para uma performance marcada por atabaques e outros instrumentos de percussão. A apresentação também reuniu elementos visuais associados à cultura afro-brasileira, com palha, flores tropicais e iluminação em tons avermelhados.

Os integrantes do grupo usaram trajes brancos tradicionais, com adereços ornamentados com palha e folhas associadas aos orixás. Anitta surgiu com uma produção artesanal de crochê branco e um véu sobre a cabeça.

A performance começou com a declamação de uma mensagem sobre presença, renovação e paz interior. Em seguida, os versos em iorubá foram entoados pela cantora Luciana Baraúna, enquanto Anitta conduziu a interpretação em português.

Além do Grupo Ofá, o espetáculo contou com a participação especial de Liniker, em um dos encontros que marcaram a apresentação de encerramento da turnê no país.

Durante a coletiva, Anitta falou sobre a relação entre a Bahia e as referências presentes nos dois álbuns. “Eu acho que a Bahia traz muito das religiões de matriz africana. Elas fazem muito parte da história da Bahia como um todo, acho que isso faz com que estejam muito presentes as referências baianas no meu álbum.”

A artista também voltou a falar sobre a conexão que sente com Salvador. “Eu sinto muita felicidade porque, desde a primeira vez que eu vim aqui, como eu sempre digo, eu me senti muito daqui. Embora eu não seja, eu acho que existe uma similaridade com o Rio de Janeiro.”

“Eu espero que a galera goste dessa homenagem e se sinta representada", completa a cantora.

A Bahia tem participação importante nos álbuns da nova era de Anitta. Além do Grupo Ofá, os projetos contam com artistas como Maria Bethânia, Melly e Luedji Luna.



Uma nova fase de Anitta

Equilibrivm e Equilibrivm II representam uma mudança na trajetória da cantora, sem que ela deixe de lado características que marcaram sua carreira.

Questionada sobre essa nova fase, Anitta afirmou que pretende continuar explorando as diferentes dimensões de sua música. “Essa sensualidade que eu amo nunca vai deixar de ter. Mas existia esse outro lado, que é o que hoje vocês veem no Equilibrivm, que eu não tinha cantado ainda para ninguém.”

Para a cantora, o projeto ainda pode ter uma trajetória longa, mesmo diante do ritmo acelerado de consumo da música atualmente. “Eu fico bem feliz com esse projeto e acho que ele ainda tem muito que durar.”

Para a artista, o projeto também se distancia da lógica de consumo rápido que, segundo ela, marca o mercado musical atual. “Eu acho que essa coisa de como as pessoas consomem música hoje em dia, de consumir hoje e mês que vem já não lembrar… eu acho que o Equilibrivm não é isso.”

Anitta também indicou que a era pode ganhar novos desdobramentos no futuro, com a possibilidade de mais apresentações. “Eu acho que, ano que vem, ainda dá para fazer mais shows do Equilibrium, ainda dá para as pessoas continuarem ouvindo essas músicas, que eu acho que têm um poder de cura, de transformação.”

“Muito mais do que eu esperava”

Na coletiva, Anitta também fez um balanço da recepção aos dois álbuns e afirmou que o resultado superou suas expectativas. “Foi muito mais do que eu esperava. Eu esperava que fosse um álbum que tocasse as pessoas e que ajudasse as pessoas de alguma maneira, mas não imaginava que seria tão forte.”

“Eu estou realizadíssima. Eu estou num momento mais feliz da minha vida. Nunca pensei que chegaria nisso, estou realizada em todas as áreas da minha vida", disse a cantora.

A artista resumiu o momento atual com uma frase de agradecimento. “Eu estou só gratidão porque, de fato, tudo deu 100% certo. Ou, mais, 200% certo.”

Espiritualidade sem o papel de “guru”

Apesar da forte presença da espiritualidade no conceito dos discos e do show, Anitta afirmou que não quer ser vista como uma autoridade ou “guru” espiritual.

Segundo a cantora, esse tipo de expectativa pode fazer com que o público passe a exigir dela uma postura de alguém que não comete erros. “Eu não gosto de me colocar nesse lugar de instrumento porque as pessoas confundem muito com o guru e ficam tendo uma expectativa de que você vire um santo que não comete erros.”

Ao explicar o receio, Anitta destacou que não se vê como uma figura que deve servir de exemplo de perfeição. “Eu tenho medo disso porque eu sou um ser humano que, com certeza, vai errar em algum momento, vai pedir perdão e vai seguir. Depois, vai errar de novo e vai acertar.”



Para a artista, os projetos refletem sua própria caminhada e podem dialogar com pessoas que vivem processos semelhantes. No entanto, ela ressaltou que não quer assumir a responsabilidade de conduzir a trajetória espiritual do público. “Eu fiz um trabalho que representa o que é o meu caminhar e acho que isso pode servir para as pessoas que também estão nesse caminho.”

Por fim, a cantora voltou a reforçar que não deseja que sua relação com a espiritualidade seja interpretada como a de uma líder ou guia. “Eu não gostaria que as pessoas botassem essa responsa de que agora eu tenho que ser uma guru de tudo, porque isso é muita responsabilidade. Eu sou um ser humano que vai continuar errando na vida.”

E o Ensaio da Anitta?

Questionada sobre a possibilidade de realizar novamente o Ensaio da Anitta em Salvador, a cantora não confirmou detalhes, mas prometeu novidades em breve. “A gente vai liberar as datas logo vocês vão saber.”

Ela, no entanto, antecipou que o calendário da próxima temporada terá menos datas pelo país. “Estou lembrando, que, para o Brasil inteiro, esse ano eu achava que teriam mais datas antes do Carnaval, mas não vai. Tem menos datas do que o ano passado, então, infelizmente, a gente teve que cortar muitas cidades.”

“Foi muito ruim para mim, fiquei bem triste. Ainda bem que fizemos a Equilibrivm Tour para poder ter pelo menos mais shows pelo Brasil, mas foi bem difícil essa decisão”, completou.

Após a passagem por cinco cidades brasileiras em agosto, Salvador recebeu o encerramento da etapa nacional da turnê. Antes de Anitta subir ao palco, o público também teve acesso à Vila Equilibrivm, espaço criado como parte da experiência do espetáculo e voltado a atividades relacionadas a bem-estar, ancestralidade e autoconhecimento.