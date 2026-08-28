Quem é Uel, ex-militar baiano que conquistou vaga em reality da Globo

De Salvador, o cantor Uel garantiu uma vaga no reality musical ‘Estrelas da Casa’, da TV Globo, com 26,42% dos votos na quinta-feira, 27.

O resultado colocou o baiano na disputa pelo time do Pagode, comandado pelo cantor Belo. Uel é o primeiro homem escolhido pelo voto popular para integrar a equipe.

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Na disputa, ele e seu grupo apostaram em ‘Coração Partido’, sucesso de Alejandro Sanz que ganhou uma nova roupagem e virou hit na voz do grupo Menos é Mais. Com a vitória, Uel agora passa a fazer parte oficialmente do elenco do Estrelas da Casa.

Quem é Uel?

O artista sonhava com os palcos do teatro antes da música. Porém, ele acabou indo para a Marinha, onde ingressou aos 18 anos. Fora do quartel, gravava vídeos cantando e tocando cavaquinho até que uma interpretação de uma música de Belo viralizou e lhe rendeu mais de 100 mil seguidores em apenas um dia.

“Meu contato com a música começou com meu pai. Em casa, ele colocava Alexandre Pires e Grupo Revelação para tocar. Depois, entrei em um projeto social, onde aprendi a tocar violão, cavaquinho e flauta doce”, relembrou.

Com 26 anos e já fora da Marinha, ele é compositor e tem cinco músicas lançadas. Há três anos, vive exclusivamente da carreira artística e faz, em média, 13 shows por mês, com um repertório que passeia por sambas clássicos e sucessos atuais. Em uma de suas maiores apresentações, cantou para um público de 45 mil pessoas.

Solteiro, Uel viveu seu último relacionamento por cinco anos e chegou a dividir o mesmo teto com a então companheira. No confinamento, não descarta se envolver com alguém e afirma lidar bem com a exposição. Gosta de ser visto e de compartilhar sua rotina nas redes sociais.

Solteiro, Uel viveu seu último relacionamento por cinco anos - Foto: Divulgação

O soteropolitano disse que “já foi de farra”, mas diminuiu o ritmo. Falou também que não tolera falsidade nem falta de educação, e se incomoda com pessoas que “se acham demais”.

Ele também admitiu que nem sempre sabe a hora certa de brincar, e, por isso, acaba fazendo piadas em momentos inoportunos.

O artista acumula mais de 335 mil seguidores nas redes sociais. Segundo ele, o maior desafio será conviver com várias pessoas juntas. Apesar disso, acredita que o público vai gostar de seu jeito engraçado e brincalhão.

“Quero mostrar quem é o Uel: a felicidade, energia e brincadeira. Quero que as pessoas gostem do meu talento, do dom que Deus me deu”, declara.

Estrelas da Casa

A nova temporada do Estrelas da Casa estreou em 25 de agosto e passou mudanças importantes no formato. Apresentado por Ana Clara, o reality reúne 24 participantes, divididos em dois estilos musicais: Pop e Pagode. Ao todo, 32 candidatos disputaram inicialmente as vagas no programa.

O cantor Belo é responsável pela mentoria do time Pagode, enquanto Junior comanda a equipe Pop. Os dois artistas têm a missão de orientar os participantes, organizar os grupos e ajudá-los a desenvolver suas carreiras ao longo da competição.

Outra novidade da edição é a participação de Anitta como conselheira. Ela atua ao lado dos mentores em momentos decisivos e contribui com sua experiência no mercado da música e do entretenimento.

Além das apresentações musicais, o reality também busca mostrar aos competidores aspectos que fazem parte da vida profissional de um artista. Na dinâmica ‘Vida de Artista’, os participantes deixam o Centro de Treinamento para vivenciar situações relacionadas ao mercado musical. O programa também conta com oficinas e encontros com profissionais e artistas convidados.

Os shows continuam sendo um dos principais elementos da competição. Os ‘Clássicos’ acontecem às terças-feiras, enquanto os ‘Festivais’, exibidos às quintas-feiras, colocam os participantes diante de uma plateia e do voto popular.