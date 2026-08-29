Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MÚSICA

MÚSICA

Mãe de Lil Nas X morre um ano após prisão do cantor

Tameka Hill morreu neste sábado, 29; causa ainda não foi informada

Isabela Cardoso
Por
Tameka Hill e Lil Nas X
Tameka Hill e Lil Nas X - Foto: Reprodução/Redes sociais

Lil Nas X usou as redes sociais neste sábado, 29, para comunicar a morte da mãe, Tameka Hill. O cantor publicou uma mensagem de despedida e falou sobre a dor provocada pela perda.

“Descanse em paz, a mulher mais incrível de todas! Te amo para sempre, mamãe. Essa vai doer”, escreveu.

Tudo sobre Música em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a causa da morte.

Cantor já havia falado sobre relação com a mãe

Apesar de manter a vida familiar longe dos holofotes, Lil Nas X já comentou publicamente sobre Tameka. Em 2021, durante uma entrevista, o artista contou que a mãe enfrentava problemas relacionados à dependência.

Leia Também:

DE SALVADOR

Quem é Uel, ex-militar baiano que conquistou vaga em reality da Globo
Quem é Uel, ex-militar baiano que conquistou vaga em reality da Globo imagem

NOVO ÁLBUM

VANDAL une fé, rap e música baiana no álbum VANGUARDAH
VANDAL une fé, rap e música baiana no álbum VANGUARDAH imagem

MÚSICA BAIANA

Alinne Rosa prepara gravação especial durante show em Salvador
Alinne Rosa prepara gravação especial durante show em Salvador imagem

Na ocasião, ele disse que tentava ajudá-la e falou sobre a relação entre os dois. Segundo o cantor, a distância entre eles estava relacionada às dificuldades vividas pela família, mas o vínculo afetivo permanecia.

A declaração ocorreu em um período em que Lil Nas X estava em ascensão na carreira e passou a falar com mais frequência sobre aspectos pessoais de sua vida.

Morte ocorre após episódio envolvendo o cantor

A perda de Tameka acontece cerca de um ano depois de Lil Nas X ser preso em Los Angeles.

O cantor foi abordado pela polícia enquanto caminhava nu pelas ruas da cidade. Durante a ocorrência, ele foi acusado de agredir um policial.

O caso teve um desdobramento judicial diferente. Um juiz autorizou que Lil Nas X participasse de um programa de desvio voltado à saúde mental como alternativa ao processo criminal.

Agora, o artista enfrenta a perda da mãe sem ter divulgado outros detalhes sobre o momento vivido pela família.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

celebridades famosos música

Relacionadas

Mais lidas