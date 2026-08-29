Mãe de Lil Nas X morre um ano após prisão do cantor

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Lil Nas X usou as redes sociais neste sábado, 29, para comunicar a morte da mãe, Tameka Hill. O cantor publicou uma mensagem de despedida e falou sobre a dor provocada pela perda.

“Descanse em paz, a mulher mais incrível de todas! Te amo para sempre, mamãe. Essa vai doer”, escreveu.

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Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a causa da morte.

Cantor já havia falado sobre relação com a mãe

Apesar de manter a vida familiar longe dos holofotes, Lil Nas X já comentou publicamente sobre Tameka. Em 2021, durante uma entrevista, o artista contou que a mãe enfrentava problemas relacionados à dependência.

Na ocasião, ele disse que tentava ajudá-la e falou sobre a relação entre os dois. Segundo o cantor, a distância entre eles estava relacionada às dificuldades vividas pela família, mas o vínculo afetivo permanecia.

A declaração ocorreu em um período em que Lil Nas X estava em ascensão na carreira e passou a falar com mais frequência sobre aspectos pessoais de sua vida.

Morte ocorre após episódio envolvendo o cantor

A perda de Tameka acontece cerca de um ano depois de Lil Nas X ser preso em Los Angeles.

O cantor foi abordado pela polícia enquanto caminhava nu pelas ruas da cidade. Durante a ocorrência, ele foi acusado de agredir um policial.

O caso teve um desdobramento judicial diferente. Um juiz autorizou que Lil Nas X participasse de um programa de desvio voltado à saúde mental como alternativa ao processo criminal.

Agora, o artista enfrenta a perda da mãe sem ter divulgado outros detalhes sobre o momento vivido pela família.