Alinne Rosa prepara gravação especial durante show em Salvador

Depois de levar sua nova turnê ao Rio de Janeiro e a Salvador, Alinne Rosa vai registrar o projeto Pergunte a Bahia Quem Sou diante do público baiano. A gravação acontece na próxima quinta-feira, 3 de setembro, às 20h, no Teatro Sesc Casa do Comércio, em Salvador.

A proposta marca uma fase mais intimista da cantora, com repertório que reúne músicas da MPB, faixas do álbum autoral As Canções Que Ela Fez Pra Mim, releituras da própria carreira e canções inéditas do projeto We4Sessions. Os últimos ingressos para a gravação estão disponíveis na plataforma Sympla.

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A turnê aposta em uma relação mais direta entre a artista e os fãs, característica que deve ganhar ainda mais destaque no registro em Salvador. "Esse é um desejo antigo meu. É um lado mais íntimo, que costumo expor em momentos de descontração, e, agora, quero entregar ao meu público", conta Alinne.

Uma nova fase cara a cara com o público

Além da proposta musical, a apresentação terá ações voltadas à interação com a plateia. Segundo Alinne Rosa, a intenção é transformar o show em uma experiência de maior proximidade com quem acompanha sua trajetória.

"A gente tá preparando ações com o público, é um show para se sentir próximo, sentir as músicas e ter uma troca direta", antecipa a baiana.

A temporada de apresentações do projeto em Salvador já recebeu convidados especiais da música baiana e foi abraçada pelo público. Agora, a artista prepara o registro dessa nova etapa da carreira em uma apresentação intimista na capital.

Repertório mistura MPB, músicas autorais e novidades

No palco, Alinne deve explorar diferentes momentos de sua trajetória. O repertório inclui canções da MPB, músicas do álbum As Canções Que Ela Fez Pra Mim, além de releituras da carreira e faixas inéditas do We4Sessions.

O novo projeto é mais um desdobramento da fase voltada às referências brasileiras e baianas que marca os trabalhos recentes da cantora. Em 2026, Alinne também apresentou o tema Só Tem no Brasil durante o Carnaval e participou do projeto We4Sessions no primeiro semestre.