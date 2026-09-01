Fãs de Beyoncé participarão de festa em Salvador; veja como participar

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Salvador foi escolhida para receber uma festa de comemoração do álbum ‘B’Day’, lançado por Beyoncé há 20 anos, e quarenta fãs serão escolhidos para participar. O evento vai acontecer cerca de dois anos e meio após a passagem da artista pela capital baiana.

Para concorrer a uma vaga na celebração, o fã deve preencher um questionário nas redes sociais da gravadora Sony até 12h de quarta-feira, 2 .

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O questionário contém a seguinte pergunta:

“O que você estaria disposto(a) a fazer para ser um dos selecionados para a audição especial da edição comemorativa do álbum B'Day?”.

O regulamento diz que os 40 participantes que tiverem as respostas consideradas mais criativas serão convidados para o evento com direito a um acompanhante. Segundo a Sony, a artista não participará do evento.

Os selecionados serão comunicados através do e-mail cadastrado no formulário, a partir de quarta-feira e precisarão confirmar a presença até quinta, 3, às 16h.

No dia da celebração, os escolhidos serão levados para uma casa de eventos, que não teve o nome divulgado. O acesso será por meio de um transfer, que vai partir do Salvador Shopping.

Os participantes não poderão usar os celulares, nem outros dispositivos eletrônicos, durante o evento.

Beyoncé em Salvador

A cantora norte-americana esteve em Salvador em 22 de dezembro de 2023. Ela fez uma participação no evento de pré-estreia do filme ‘Renaissance: a film by Beyoncé’, que aconteceu no Centro de Convenções.

“É muito importante para mim estar aqui na Bahia. Queria que vocês fizessem parte da turnê, porque vocês são a turnê. Renaissance é sobre liberdade, beleza, tudo que vocês são. Obrigada por todo o apoio em todos esses anos. Vocês são únicos, Bahia”, disse Beyoncé.

A cantora apareceu no palco com uma roupa brilhante e enrolada com a bandeira da Bahia.

A outra passagem de Beyoncé em Salvador aconteceu em 2010 para a turnê ‘I Am... World Tour’. O show aconteceu no Parque de Exposições e teve Ivete Sangalo como apresentação de abertura.