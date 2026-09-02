Martinho da Vila faz último show em Salvador ao lado de Mart'nália

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Aos 88 anos, Martinho da Vila se prepara para se despedir dos palcos em uma turnê especial ao lado da filha, Mart'nália. Salvador será uma das paradas da última temporada de shows do sambista, que apresenta a turnê “Pai e Filha” em 24 de outubro, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves (TCA).

O espetáculo reúne pai e filha em apresentações individuais e em duetos, revisitando parte da trajetória de Martinho da Vila e sucessos como “Disritmia”, “Laiá Raiá”, “Casa de Bamba” e “Cabide”.

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Com passagens por Rio de Janeiro, Campina Grande, Brasília e São Paulo, a turnê já teve ingressos esgotados. Em setembro, o espetáculo chega a Belo Horizonte antes de desembarcar na capital baiana.

Martinho da Vila e Mart'nália em Salvador

O show acontece no sábado, 24 de outubro, na Concha Acústica do TCA. Os portões serão abertos às 17h, e a apresentação começa às 19h.

A classificação indicativa é de 16 anos. Os ingressos estão disponíveis pela plataforma Sympla e na bilheteria do Teatro Castro Alves.

Ingressos - Plateia: