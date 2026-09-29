Kaká, marido da cantora Simone, perde 17 kg e surpreende a internet

Kaká Diniz, empresário e marido da cantora Simone Mendes, compartilhou mudança corporal após perder 17 kg e surpreendeu os seguidores com fotos do antes e depois. A publicação do último sábado, 26, em suas redes sociais, mostra registros de quando pesava 92,5 kg, em 2023, e do corpo atual, com 75 kg.



O empresário disse que transformação corporal envolveu alterações na rotina e nos hábitos.

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Mudança começou com novos hábitos

Antes de detalhar as mudanças, Kaká relembrou como estava sua saúde e afirmou que a perda de peso foi motivada também pela preocupação com os exames e os riscos à saúde. Segundo ele, o nível de LDL, conhecido como colesterol ruim, chegava a 350.

“Há cinco meses, eu estava pesando 88 kg. O meu LDL, o colesterol ruim, chegou a 350. Todas as minhas taxas estavam uma zona, tudo ruim. Eu estava colocando minha saúde em risco e sendo irresponsável com um dos maiores patrimônios que Deus me deu: a minha vida. Eu cuidava dos negócios, dos projetos, da família, do futuro… Mas estava negligenciando justamente quem precisava estar saudável para viver tudo isso”, iniciou o empresário.

Kaká compartilhou fotos de antes e depois - Foto: Reprodução / Instagram

Para Kaká, a primeira transformação aconteceu em sua cabeça e foi acompanhada de uma mudança de hábitos na sua rotina. Ele afirmou que passou treinar todos os dias e a dormir e acordar mais cedo, além de mudar a alimentação.

“Passei a dormir mais cedo, acordar mais cedo, treinar todos os dias, sem falhar nenhum, e cuidar de verdade da minha alimentação. Tirei 99% do açúcar da minha rotina e parei de negociar com hábitos que estavam me fazendo mal. Cinco meses depois, o espelho mostra uma transformação física, mas a maior mudança aconteceu na minha cabeça”, disse o marido de Simone Mendes.

Kaká quer ter qualidade de vida para aproveitar ao lado da família

Ao falar sobre o processo de mudança, o empresário também destacou que passou a enxergar os cuidados com a saúde como uma forma de se preparar para os próximos anos e aproveitar mais momentos ao lado da família.

“Hoje eu entendo que não adianta construir um império se você não tiver saúde para desfrutar dele. Eu quero chegar aos 80 anos com disposição para segurar meus netos no colo, viajar com minha esposa e viver tudo aquilo que Deus ainda tem preparado para mim. Por isso, cada treino, cada refeição e cada noite bem dormida deixaram de ser apenas sobre estética. São investimentos no homem que eu quero ser daqui a 40 anos. Não só quero apenas viver mais. Quero viver melhor durante todo o tempo que Deus me permitir viver, porque cuidar de mim também é uma forma de amar e cuidar da minha família”, acrescentou Kaká.

Kaká encerrou o relato dizendo que o processo não é fácil e da possibilidade de recorrer a procedimentos estéticos não cirúrgicos.

“Foi fácil? Não! Ninguém falou que seria fácil, mas era necessário… E aquilo que eu mais odiava, hoje não consigo mais viver sem! Ah… E se você puder fazer um procedimento estético que não seja cirúrgico e invasivo para ajudar no processo, faça. Tudo que possa ajudar é bem-vindo. Vamos juntos?”.