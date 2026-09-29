Ana Paula explica fim de amizade e Milena reage: "Não precisava"

O fim da amizade entre Ana Paula Renault e Milena Lages tem sido curiosidade entre os fãs do Big Brother Brasil, que acompanharam o rompimento da breve relação, meses após o fim da edição 26 do reality. Sanando um pouco da dúvida, nesta segunda-feira, 28, a campeã fez declarações sobre a ex-colega de confinamento, que não gostou de ter sido citada e usou o X para desabafar.

"É Milena day? Esqueceram de me avisar??? Já falei que não precisa, mas muito obrigada", escreveu Tia Milena na rede social.

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O comentário de Milena ocorreu após uma entrevista que Renault deu na estreia do Blogueirinha Entrevista, no Multishow, horas antes. Na ocasião, ela afirmou que o desgaste ocorreu devido a comentários externos e conflitos de agenda.

"Quando a gente sai de reality, é muita gente falando, muita gente dando opinião, é muito papo atravessado. A gente não sabe quem ouvir, quem escutar. É muito difícil a gente achar um norte, é muito difícil entender quem realmente quer nosso bem e quem não quer. As pessoas começam a jogar uma série de informações em cima de você".

Fim da amizade

Em agosto, Milena chegou a acusar a ex-amiga de "falta de presença", o que foi confirmado por Renault, ao explicar que é uma pessoa de difícil contado nas redes sociais.

"Eu não sou dessas que fica 24 horas por dia respondendo WhatsApp, eu não sou essa pessoa que liga, que visita, ainda mais saindo de um reality [...] A gente realmente teve uma conexão altamente genuína durante o programa. As pessoas assistiram, ela sabe o que viveu, eu sei o que a gente viveu. Eu prefiro não espetacularizar relações", completou.

Na ocasião, Blogueirinha chegou a alfinetar Milena, sugerindo que Ana "não estava tão a fim de aturar" o comportamento da ex-colega de confinamento. No entanto, a jornalista se desviou do comentário e amenizou a situação.

"Acho 'aturar' uma palavra complexa, densa, pesada. A gente sai com uma série de compromissos e não dá. Eu não consegui encontrar direito as minhas irmãs, para você ter uma ideia", enfatizou Ana.

Alfinetada de Milena

Anteriormente, ao ser questionada sobre Ana Paula, Milena declarou que as duas estavam em diferentes patamares de carreira, o que foi relembrado por Blogueirinha. Sobre o assunto, Renault opinou ter achado a situação "desnecessária".

"Achei pesado, desnecessário. Lógico que eu vi a repercussão e cheguei à conclusão de que não foi boa para ninguém. Nem para ela, nem para mim. Imagina uma conexão tão importante, que elevou nós duas a algo inimaginável dentro do reality, e você ter que publicamente dar um fim. É muito triste", lamentou.

A vencedora do BBB 26 exaltou a carreira de Milena e elogiou o desempenho da ex-parceira nas atividades que têm desempenhado. No entanto, apesar de garantir que não guarda rancor, ela negou a possibilidade do retorno da amizade.

"Quero que ela seja feliz, que ela ocupe todos os espaços mesmo [...] ela está magnânima, ela vai estar na TV Globinho, tá fazendo um trabalho incrível, estava no Rock in Rio, e é isso mesmo. Quer dizer que a mulher é muito talentosa e é isso que eu acho importante, cada um seguir em paz, do seu jeito [...] Não tenho ranço, mas a gente fica muito triste e magoada quando quebra um padrão de lealdade, de fidelidade", concluiu.