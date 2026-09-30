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IMIGRAÇÃO NEGOU

EUA barram equipe de Pablo e cantor cancela shows

Problema na imigração faz Pablo cancelar shows nos Estados Unidos

Bianca Carneiro
Por
Vistos negados fazem Pablo cancelar dois shows nos Estados Unidos
Vistos negados fazem Pablo cancelar dois shows nos Estados Unidos - Foto: Divulgação

O cantor Pablo cancelou duas apresentações que faria nos Estados Unidos nesta semana. Segundo comunicado divulgado pela equipe do artista nesta quarta-feira, 30, profissionais considerados fundamentais para a realização dos shows tiveram os vistos negados durante o processo de imigração.

As apresentações estavam marcadas para os dias 2 de outubro, em Boston, e 3 de outubro, em Newark. A viagem da equipe estava prevista para acontecer nesta quarta, às 12h.

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De acordo com a M&P Produções, escritório responsável pela gestão da carreira do cantor, além da negativa dos vistos de parte dos profissionais, os passaportes de outros integrantes da equipe só ficaram disponíveis nesta quarta-feira, o que inviabilizou o deslocamento a tempo das apresentações.

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Equipe explica cancelamento

No comunicado, a produção afirmou que o cancelamento está relacionado exclusivamente a questões migratórias e que a decisão não partiu do artista.

“A impossibilidade de realização das apresentações decorre de circunstâncias supervenientes e alheias à vontade do artista e de sua equipe, relacionadas exclusivamente ao processo migratório”, informou a produção.

A equipe também ressaltou que a situação não ocorreu por “decisão unilateral ou conduta atribuível ao artista e sua equipe”.

Pablo e os profissionais que trabalham com o cantor lamentaram o cancelamento e agradeceram aos fãs pela compreensão.

“Pablo e toda a equipe lamentam profundamente o cancelamento dos shows e agradecem a compreensão, o carinho e o respeito do público diante da situação”, diz o comunicado.

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Pablo

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