EUA barram equipe de Pablo e cantor cancela shows

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O cantor Pablo cancelou duas apresentações que faria nos Estados Unidos nesta semana. Segundo comunicado divulgado pela equipe do artista nesta quarta-feira, 30, profissionais considerados fundamentais para a realização dos shows tiveram os vistos negados durante o processo de imigração.

As apresentações estavam marcadas para os dias 2 de outubro, em Boston, e 3 de outubro, em Newark. A viagem da equipe estava prevista para acontecer nesta quarta, às 12h.

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De acordo com a M&P Produções, escritório responsável pela gestão da carreira do cantor, além da negativa dos vistos de parte dos profissionais, os passaportes de outros integrantes da equipe só ficaram disponíveis nesta quarta-feira, o que inviabilizou o deslocamento a tempo das apresentações.

Equipe explica cancelamento

No comunicado, a produção afirmou que o cancelamento está relacionado exclusivamente a questões migratórias e que a decisão não partiu do artista.

“A impossibilidade de realização das apresentações decorre de circunstâncias supervenientes e alheias à vontade do artista e de sua equipe, relacionadas exclusivamente ao processo migratório”, informou a produção.

A equipe também ressaltou que a situação não ocorreu por “decisão unilateral ou conduta atribuível ao artista e sua equipe”.

Pablo e os profissionais que trabalham com o cantor lamentaram o cancelamento e agradeceram aos fãs pela compreensão.

“Pablo e toda a equipe lamentam profundamente o cancelamento dos shows e agradecem a compreensão, o carinho e o respeito do público diante da situação”, diz o comunicado.