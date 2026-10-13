Morre o cantor Netinho, ícone da Axé Music, aos 60 anos

Um dos nomes mais emblemáticos da música baiana, o cantor Netinho faleceu nesta terça-feira, 13, aos 60 anos, em Salvador.

O artista foi diagnosticado com câncer no sistema linfático em março de 2025. Ele estava internado no Hospital Aliança Star, em Salvador, e desde então, vinha atualizando os fãs sobre a sua saúde, através das suas redes sociais. Em junho, se disse "curado" da doença, mas seguiu realizando sessões de quimioterapia.

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A última atualização em seu perfil do Instagram foi em setembro, quando informou que continuava internado e enfrentava um novo tratamento de saúde.

O retorno da doença

Em maio deste ano, o baiano usou novamente as redes sociais para comunicar que a doença havia retornado e, dessa vez, de forma mais agressiva. Assim como na primeira vez, ele se comprometeu a manter os relatos diários sobre o tratamento, demonstrando otimismo diante da situação.

"Com toda positividade, alegria, mostrando para todo mundo como é que a gente vence as dificuldades. Cabeça erguida", declarou o cantor na ocasião.

Antes de seu falecimento, o artista vinha realizando sessões de quimioterapia e chegou a ter momentos de aparente melhora. Nas últimas semanas, Netinho publicou um vídeo caminhando na praia para anunciar que recebeu alta médica de um dos ciclos do tratamento.

Na postagem, o cantor demonstrou bom humor e tranquilizou os fãs afirmando que não havia sentido efeitos colaterais da medicação recente. "Só fome, muita fome!", brincou o baiano pouco antes de sua partida.

Trajetória musical

Voz de “Milla”, um dos sucessos mais marcantes da década de 1990, Netinho viveu o auge de sua carreira como um dos rostos mais populares da axé music e do carnaval da Bahia.



Natural de Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo Baiano, Netinho começou a cantar ainda jovem, após ganhar o primeiro violão aos 14 anos. Sua carreira profissional começou nos bares de Salvador, enquanto cursava Engenharia Civil. Em 1986, aos 20 anos, estreou no Carnaval como vocalista da Banda Beijo, onde gravou álbuns de sucesso como Prove Beijo e Axé Music.

Em 1993, seguiu carreira solo e lançou o disco Um Beijo Pra Você, conquistando sucesso imediato. Três anos depois, seu álbum ao vivo trouxe o hit Milla, que se tornaria um fenômeno nacional e internacional, traduzido para mais de oito idiomas, incluindo o russo.

Ao longo da carreira solo, Netinho lançou mais de uma dezena de álbuns e foi indicado ao Grammy Latino com o DVD Netinho e a Caixa Mágica (2009), na categoria de Melhor Álbum de Música de Raízes Brasileiras.

Em 2013, Netinho enfrentou uma série de complicações médicas após ser internado com dores abdominais. Durante uma biópsia, sofreu uma hemorragia que levou a um longo período de internações, incluindo uma grave lesão cerebral. A recuperação foi lenta, mas ele retornou à vida pública nos anos seguintes, embora com menos frequência nos palcos. Em 2024, o cantor revelou estar enfrentando um linfoma.

Polêmicas na política e na vida pessoal

Foto: Reprodução

Netinho deixa uma filha, Bruna, nascida em 1998. Em 2010, durante entrevista ao Fantástico, assumiu publicamente sua homossexualidade, tornando-se uma das poucas figuras do axé a fazê-lo até então. Em entrevistas anteriores, também havia falado abertamente sobre sua bissexualidade.

No entanto, o artista se tornou alvo de polêmicas após declarar seu apoio incondicional ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele participou de manifestações a favor do então chefe do Executivo, incluindo um ato em 2021 na Avenida Paulista que defendia intervenção militar. Na ocasião, Netinho cantou Milla, sua principal música, o que gerou forte reação de Manno Góes, autor do hit.

Manno, ex-integrante da banda Jammil e Uma Noites, repudiou o uso da canção e chegou a entrar na Justiça pedindo a remoção de vídeos da música em atos políticos. Na época, ele chamou Netinho de “débil mental” em uma publicação nas redes sociais e disse que não autorizava que a canção fosse utilizada em manifestações antidemocráticas.

Em meio a esse cenário, a deputada Carla Zambelli (PL-SP) convidou Netinho a se candidatar a deputado federal pela Bahia. Inicialmente relutante, ele acabou aceitando o convite e anunciou sua pré-candidatura no início de 2022. "Eleito, serei um soldado de Jair Bolsonaro na Câmara", declarou, ao afirmar que defenderia os valores de "Deus, Pátria, Família e Liberdade". Apesar de conseguir mais de 31 mil votos pelo PL, Netinho não se elegeu.

As declarações políticas e o apoio explícito a pautas da extrema-direita repercutiram também em sua agenda profissional. Em janeiro de 2023, após os atos golpistas em Brasília, o cantor teve um show cancelado no Iate Club de Aracaju por conta de postagens em apoio aos manifestantes. O clube afirmou não compactuar com “atos antidemocráticos”. Netinho criticou a decisão nas redes sociais e lamentou os impactos financeiros e de imagem.

Mesmo com o episódio, ele voltou a se apresentar no mesmo local em fevereiro de 2025, em um dos seus últimos shows antes de interromper as atividades devido ao tratamento contra o câncer.

Fora dos trios elétricos de Salvador desde 2012, Netinho declarou que preferiu se afastar da folia por considerar que sua música “não cabia mais na festa, infestada por músicas estranhas”. Em 2024, chegou a oferecer um show gratuito à prefeitura, mas a proposta não se concretizou.

“Essa minha mensagem é puramente alegre e positiva. É uma mensagem de um homem lúcido que sabe que tomou as decisões certas na vida”, escreveu.