Da folia ao conservadorismo: Netinho tentou vida na política como soldado de Bolsonaro

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Após consolidar atuação no ativismo da direita brasileira, o cantor baiano Netinho, que teve morte confirmada na manhã desta terça-feira, 13, em Salvador, aos 60 anos, é dono de uma trajetória mais emblemáticas da música baiana nos anos 1990.

Para além do legado dos sucessos que venderam milhões de cópias, os últimos anos do artista foram marcados por uma inflexão pública: a transição dos trios elétricos para o militantismo político conservador.

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Embora tenha mantido a carreira artística distante da militância partidária ao longo do auge da Axé Music, Netinho intensificou o engajamento ideológico a partir da última década, consolidando-se como uma das vozes artísticas associadas ao movimento bolsonarista no país.

Aliança com o PL

Em janeiro de 2022, o intérprete declarou-se publicamente como alinhado às pautas da extrema-direita e oficializou sua filiação ao Partido Liberal (PL). Meses depois, lançou a candidatura a deputado federal pela Bahia sob o lema "Deus, Pátria, Família e Liberdade".

Netinho ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) - Foto: Reprodução

Nas urnas em outubro daquele ano, o cantor, que se intitulou como "soldado de Bolsonaro", obteve cerca de 31 mil votos, número insuficiente para garantir uma vaga direta na Câmara dos Deputados, ficando com a suplência da coligação.

Impactos na carreira artística

A opção pelo ativismo e as manifestações frequentes nas redes sociais trouxeram desdobramentos diretos para a agenda do cantor:

Cancelamento de eventos: contratantes e prefeituras cancelaram apresentações do artista após posições polêmicas adotadas durante e após o período eleitoral de 2022.

contratantes e prefeituras cancelaram apresentações do artista após posições polêmicas adotadas durante e após o período eleitoral de 2022. Afastamento dos palcos: O isolamento no meio artístico baiano somou-se a sucessivos problemas de saúde, afastando o cantor dos grandes circuitos de Carnaval.

Do Axé Music ao conservadorismo: a trajetória de Netinho

1988–1992: Ganha projeção nacional como vocalista da Banda Beijo.

1996: Lança o hit "Milla", recorde de execuções nas rádios do país.2013: Enfrenta os primeiros problemas graves de saúde.

Lança o hit "Milla", recorde de execuções nas rádios do país.2013: Enfrenta os primeiros problemas graves de saúde. 2022: Filia-se ao PL e disputa eleição para deputado federal na Bahia.

Filia-se ao PL e disputa eleição para deputado federal na Bahia. 2026: Morre em Salvador, aos 60 anos, em decorrência de complicações de saúde.

Perfil polarizado

Entre historiadores da música e analistas políticos, a imagem de Netinho permanece dividida.

Se nos acervos culturais o baiano é lembrado pela contribuição à expansão do axé no Brasil e no exterior, a fase final fica registrada pela participação ativa nas disputas ideológicas que marcaram o país na última década.