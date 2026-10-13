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POLÍTICA

Flávio Bolsonaro faz primeira visita ao pai após decisão de Moraes

Candidato à presidência da República chegou a casa do pai por volta das 9h40

Gabriela Araújo
Por
Flávio Bolsonaro visitou o pai por volta das 9h40
Flávio Bolsonaro visitou o pai por volta das 9h40 - Foto: Vittor Sales | Flickr | Flávio Bolsonaro
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O senador e candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), realizou nesta terça-feira, 13, a primeira visita ao seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, após deliberação do ministro Alexandre de Moraes.

Flávio chegou à casa do seu pai, no Jardim Botânico, em Brasília, por volta das 9h40, em um carro preto. Apesar da presença dos jornalistas no local, o congressista não desceu do veículo para falar com os profissionais.

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Na última segunda, 12, feriado de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, o postulante ao Planalto afirmou que estaria na casa do seu pai nesta manhã.

“Eu fico muito feliz que o Dia de Nossa Senhora Aparecida é o dia que eu estou novamente autorizado a visitar meu pai, que foi vítima de uma injustiça”, afirmou o senador, após participar de uma missa na Catedral Metropolitana de Brasília.

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Moraes atende a pedido da defesa de Bolsonaro e libera visita

Oministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou a retomada das visitas no último sábado, 11, após atender a um pedido da defesa do ex-presidente apresentado no dia 5 deste mês.

A medida ocorre depois do período de 90 dias de suspensão imposto pelo magistrado em julho.

"Em 11/10/2026, o período sancionatório de suspensão de visitas em virtude do descumprimento de condição judicial estabelecida para o cumprimento do regime domiciliar humanitário se encerrou, completando os 90 dias determinados na decisão judicial", diz um trecho do documento.

Ministro Alexandre de Moraes, em sessão plenária no STF
Ministro Alexandre de Moraes, em sessão plenária no STF - Foto: Luiz Silveira | STF

Segundo Moraes, "não houve qualquer fato superveniente que indicasse a necessidade de eventual prorrogação", poe essa razão, houve o aval do magistrado para novas visitas.

Condenado a 27 anos e 3 meses de prisão por tramar um golpe de Estado, Jair Bolsonaro cumpre a pena na sua casa.

Entenda o motivo da proibição determinada por Moraes

A proibição de visitas havia sido aplicada após Flávio utilizar uma visita para pegar uma carta do ex-presidente e divulgá-la nas redes sociais, descumprindo medidas cautelares impostas contra Jair Bolsonaro.

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Flávio Bolsonaro Jair Bolsonaro Política

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