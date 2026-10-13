Flávio Bolsonaro faz primeira visita ao pai após decisão de Moraes

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O senador e candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), realizou nesta terça-feira, 13, a primeira visita ao seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, após deliberação do ministro Alexandre de Moraes.

Flávio chegou à casa do seu pai, no Jardim Botânico, em Brasília, por volta das 9h40, em um carro preto. Apesar da presença dos jornalistas no local, o congressista não desceu do veículo para falar com os profissionais.

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Na última segunda, 12, feriado de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, o postulante ao Planalto afirmou que estaria na casa do seu pai nesta manhã.

“Eu fico muito feliz que o Dia de Nossa Senhora Aparecida é o dia que eu estou novamente autorizado a visitar meu pai, que foi vítima de uma injustiça”, afirmou o senador, após participar de uma missa na Catedral Metropolitana de Brasília.

Moraes atende a pedido da defesa de Bolsonaro e libera visita

Oministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou a retomada das visitas no último sábado, 11, após atender a um pedido da defesa do ex-presidente apresentado no dia 5 deste mês.

A medida ocorre depois do período de 90 dias de suspensão imposto pelo magistrado em julho.

"Em 11/10/2026, o período sancionatório de suspensão de visitas em virtude do descumprimento de condição judicial estabelecida para o cumprimento do regime domiciliar humanitário se encerrou, completando os 90 dias determinados na decisão judicial", diz um trecho do documento.

Ministro Alexandre de Moraes, em sessão plenária no STF - Foto: Luiz Silveira | STF

Segundo Moraes, "não houve qualquer fato superveniente que indicasse a necessidade de eventual prorrogação", poe essa razão, houve o aval do magistrado para novas visitas.

Condenado a 27 anos e 3 meses de prisão por tramar um golpe de Estado, Jair Bolsonaro cumpre a pena na sua casa.

Entenda o motivo da proibição determinada por Moraes

A proibição de visitas havia sido aplicada após Flávio utilizar uma visita para pegar uma carta do ex-presidente e divulgá-la nas redes sociais, descumprindo medidas cautelares impostas contra Jair Bolsonaro.