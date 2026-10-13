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ELEIÇÕES

Virada no 2º turno: Lula define 3 frentes para superar Flávio Bolsonaro

Disputa entre Lula e Flávio será definida no próximo dia 25

Yuri Abreu
Por
| Atualizada em
Lula durante ato na Avenida Paulista, em São Paulo
Lula durante ato na Avenida Paulista, em São Paulo - Foto: Ricardo Stuckert/PT
Eleições 2026

A campanha de Lula (PT) à reeleição vai atuar em três frentes para buscar uma virada sobre Flávio Bolsonaro (PL) na disputa em 2º turno à Presidência da República, que acontece no dia 25 deste mês.

Os focos serão os seguintes:

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  • as redes sociais;
  • os dois debates (o da Band no dia 18 e o da Globo no dia 23);
  • a sabatina da Globo na quinta-feira, 15.

Eventos públicos contam, mas o objetivo é a desconstrução do adversário

Ainda conforme a campanha do candidato à reeleição, eventos públicos com Lula, a exemplo dos do último domingo, 11, na Avenida Paulista, e o de segunda, 12, na Praia de Copacabana, são considerados importantes para manter a militância ativa.

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No entanto, de acordo com o colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, o comando da campanha petista avalia que o fundamental será a desconstrução de Flávio Bolsonaro, tanto nas redes sociais, como nos debates e na sabatina. O mesmo foco deverá ser dado aos problemas do dia a dia do brasileiro.

Imagem de criança segurando Constituição em ato de Lula em Salvador viraliza

O Farol da Barra, um dos principais cartões-postais de Salvador, foi tomado por jovens vestidos de vermelho nesta segunda-feira, 12, Dia de Nossa Senhora Aparecida. A multidão que tomou conta da orla da capital fez um ato em apoio à reeleição do presidente Lula (PT), que disputa o segundo turno contra Flávio Bolsonaro (PL), no domingo, 25.

A mobilização, que viralizou nas redes sociais, ficou marcada por uma imagem: uma criança, vestindo uma camisa do Vitória, segurando um exemplar da Constituição Federal. Na ocasião, o menino — que não teve o nome nem a idade identificados — aparece nos ombros de um homem.

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eleições 2026 eleições no Brasil Lula presidência da república

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