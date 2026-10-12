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ELEIÇÕES

Imagem de criança segurando Constituição em ato de Lula em Salvador viraliza

Ato foi registrado no Farol da Barra, um dos cartões-postais da capital

Gabriela Araújo
Por
Criança segurando um exemplar da Constituição Federal
Criança segurando um exemplar da Constituição Federal - Foto: Reprodução | Redes Sociais - Instagram | @romariocarva
Eleições 2026

O Farol da Barra, um dos principais cartões-postais de Salvador, foi tomado por jovens vestidos de vermelho nesta segunda-feira, 12, Dia de Nossa Senhora Aparecida. A multidão que tomou conta da orla da capital fez um ato em apoio à reeleição do presidente Lula (PT), que disputa o segundo turno contra Flávio Bolsonaro (PL), no domingo, 25.

A mobilização, que viralizou nas redes sociais, ficou marcada por uma imagem: uma criança, vestindo uma camisa do Esporte Clube Vitória (ECV), segurando um exemplar da Constituição Federal. Na ocasião, o menino, que não teve o nome e nem a idade identificados, aparece nos ombros de um homem.

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Ato em apoio a Lula reúne multidão na Barra nesta segunda-feira

Estudantes e apoiadores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que disputará o segundo turno das eleições no domingo, 25, contra Flávio Bolsonaro (PL), realizaram, nesta segunda-feira, 12, um ato na região da Barra, em Salvador.

De acordo com publicações feitas nas redes sociais dos organizadores, a manifestação estava marcada para as 9h, no Cristo, e tem como foco a defesa do governo federal e o enfrentamento ao bolsonarismo.

Manifestação pró-Lula no Fraol da Barra
Manifestação pró-Lula no Fraol da Barra - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Entre as pautas anunciadas pelos organizadores estão:

  • a defesa da educação pública e de qualidade, dos direitos dos trabalhadores;
  • da Farmácia Popular;
  • do Sistema Único de Saúde (SUS);
  • da aposentadoria;
  • e dos benefícios sociais.
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Fotografia de criança em Salvador remonta cena de menina com a Constitução em Natal

A fotografia remonta o que foi registrado no ato pró-Lula em Natal (RN), na sexta-feira passada, 9, quando uma menina fez o mesmo gesto. Na oportunidade, a imagem passou a ser comparada com o vídeo de um menino segurando uma arma em comemoração bolsonarista no estado.

Foto de criança segurando Constituição em ato lulista foi comparada à foto de outra criança segurando uma arma
Foto de criança segurando Constituição em ato lulista foi comparada à foto de outra criança segurando uma arma - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A imagem ainda contrapõe as recentes declarações de Flávio Bolsonaro (PL-RJ) que ameaçou a modificar a Constituição Federal se eleito presidente da República.

Flávio Bolsonaro ataca e diz que vai mudar Constituição, se eleito

O senador Flávio Bolsonaro (PL), candidato à presidência da República, prometeu “mudar” a atual Constituição Federal, se eleito para o Palácio do Planalto no dia 25 de outubro.

“Já temos maioria no Senado e na Câmara, para a gente mudar a Constituição para redemocratizar o país”, disparou Flávio, que foi aplaudido pelos apoiadores presentes.

A declaração ocorreu na terça-feira, 6, durante agenda de campanha em Goiânia. Na eleição de, 4 de outubro, o PL de Flávio Bolsonaro elegeu 121 deputados federais, além do desempenho nas eleições do Senado, garantindo a maioria absoluta das duas Casas.

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