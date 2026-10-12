Ato em apoio a Lula reúne multidão na Barra nesta segunda-feira

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Estudantes e apoiadores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que disputará o segundo turno das eleições no domingo, 25, contra Flávio Bolsonaro (PL), realizam, nesta segunda-feira, 12, um ato na região da Barra, em Salvador.

De acordo com publicações feitas nas redes sociais dos organizadores, a manifestação estava marcada para as 9h, no Cristo, e tem como foco a defesa do governo federal e o enfrentamento ao bolsonarismo.

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Divulgada como uma marcha pacífica dos estudantes, a mobilização tem como tema “Em defesa dos direitos do povo”.

Entre as pautas anunciadas pelos organizadores estão a defesa da educação pública e de qualidade, dos direitos dos trabalhadores, da Farmácia Popular, do Sistema Único de Saúde (SUS), da aposentadoria e dos benefícios sociais.

O ato integra uma agenda de mobilizações realizadas em Salvador desde sexta-feira, 9, com atividades em pontos como o Shopping da Bahia, o Campo Grande e a região da Barra.