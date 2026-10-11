TSE derruba decisão de Nunes Marques e reativa canal Exército do Lula

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O ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, relator da matéria no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), revogou a decisão monocrática anterior proferida pelo ministro Nunes Marques que determinava o bloqueio do canal de WhatsApp "Exército do Lula", administrado pelo deputado federal André Janones.

Com a determinação, o grupo nas redes sociais voltou a operar sem restrições, autorizando o envio de novas publicações e o acesso de novos inscritos.

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Histórico da decisão e argumentos apresentados

A suspensão inicial havia sido expedida por Nunes Marques após provocação da campanha de Flávio Bolsonaro. A representação alegava a circulação no canal de conteúdos previamente declarados inverídicos pela Justiça Eleitoral.

Decisão inicial : atendimento a pedido de liminar para bloqueio do canal de mensagens.

: atendimento a pedido de liminar para bloqueio do canal de mensagens. Medida atual : revogação da liminar pelo relator do processo, ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.

: revogação da liminar pelo relator do processo, ministro Ricardo Villas Bôas Cueva. Status do canal : restauração imediata das funcionalidades de envio de conteúdo e adesão de usuários.

Próximos desdobramentos na Justiça Eleitoral

O mérito do caso segue em trâmite no TSE. O entendimento definitivo sobre a manutenção ou suspensão das atividades do canal dependerá do julgamento a ser realizado pelo plenário colegiado da Corte Eleitoral.