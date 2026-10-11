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TSE derruba decisão de Nunes Marques e reativa canal Exército do Lula

Corregedor do TSE reativa canal de André Janones no WhatsApp, que reúne 3,3 milhões de inscritos

Jair Mendonça Jr
Por
Ministro Nunes Marques
Ministro Nunes Marques - Foto: Rosinei Coutinho/STF
Eleições 2026

O ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, relator da matéria no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), revogou a decisão monocrática anterior proferida pelo ministro Nunes Marques que determinava o bloqueio do canal de WhatsApp "Exército do Lula", administrado pelo deputado federal André Janones.

Com a determinação, o grupo nas redes sociais voltou a operar sem restrições, autorizando o envio de novas publicações e o acesso de novos inscritos.

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Histórico da decisão e argumentos apresentados

A suspensão inicial havia sido expedida por Nunes Marques após provocação da campanha de Flávio Bolsonaro. A representação alegava a circulação no canal de conteúdos previamente declarados inverídicos pela Justiça Eleitoral.

  • Decisão inicial: atendimento a pedido de liminar para bloqueio do canal de mensagens.
  • Medida atual: revogação da liminar pelo relator do processo, ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
  • Status do canal: restauração imediata das funcionalidades de envio de conteúdo e adesão de usuários.

Próximos desdobramentos na Justiça Eleitoral

O mérito do caso segue em trâmite no TSE. O entendimento definitivo sobre a manutenção ou suspensão das atividades do canal dependerá do julgamento a ser realizado pelo plenário colegiado da Corte Eleitoral.

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