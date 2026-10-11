Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ELEIÇÕES

ELEIÇÕES

Jerônimo Rodrigues e Rui Costa acompanham Lula durante ato em São Paulo

Evento reuniu apoiadores e eleitores do presidente

Agatha Victoria Reis
Por
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante ato de campanha em Salvador: o evento "Lula em Salvador
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante ato de campanha em Salvador: o evento "Lula em Salvador - Foto: Ricardo Stuckert
Eleições 2026

O ato de campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para o segundo turno reuniu diversas lideranças políticas neste domingo, 11. Entre elas, estavam o senador eleito Rui Costa e o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, também eleito no primeiro turno.

O evento, que reuniu apoiadores e eleitores do presidente, ocorreu na região do Museu de Arte de São Paulo (Masp), a partir das 11h, e integrou a agenda de mobilização de entidades ligadas à educação, à ciência e à tecnologia.

Tudo sobre Eleições em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

A confirmação da presença de Lula ocorreu neste sábado, 10, pelo ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos. Durante o ato, o presidente destacou que cerca de 30 milhões de pessoas não compareceram às urnas.

Leia Também:

POLÍTICA

Nunes Marques passa por cima de corregedor do TSE e manda derrubar canal ‘Exército do Lula’
Nunes Marques passa por cima de corregedor do TSE e manda derrubar canal ‘Exército do Lula’ imagem

EM BUSCA DA VIRADA

Lula realiza manifestação na Avenida Paulista neste domingo (11)
Lula realiza manifestação na Avenida Paulista neste domingo (11) imagem

ELEIÇÕES

Veja porque candidatos do 2º turno das eleições não podem ser presos
Veja porque candidatos do 2º turno das eleições não podem ser presos imagem

“Muita gente que tem acima de 70 anos não foi votar porque a lei não exige que vote. Entre abstenção e pessoas que não foram votar, são 30 milhões. Nós temos a obrigação de conversar com as pessoas que acham que não têm mais direito de votar. Porque, se essa pessoa não quer votar por ela, tem filho, tem filha, tem neto, tem bisnetos e tem a pátria dela para cuidar. Portanto, temos que convencer as pessoas”, afirmou o presidente.

  • 1 de 3 Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante ato ”Lula em São Paulo, O Brasil Pronto Pra Mais”
    Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante ato ”Lula em São Paulo, O Brasil Pronto Pra Mais” |
  • 2 de 3 Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante ato ”Lula em São Paulo, O Brasil Pronto Pra Mais” 
    Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante ato ”Lula em São Paulo, O Brasil Pronto Pra Mais”  |
  • 3 de 3 Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante ato ”Lula em São Paulo, O Brasil Pronto Pra Mais”
    Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante ato ”Lula em São Paulo, O Brasil Pronto Pra Mais” |

Além de Rui Costa e Jerônimo Rodrigues, também estiveram presentes o vice-presidente Geraldo Alckmin, a ex-ministra Marina Silva, o ministro Guilherme Boulos e os governadores reeleitos Elmano de Freitas, do Ceará, e Rafael Fonteles, do Piauí.

Veja:

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

brasil eleições Lula

Relacionadas

Mais lidas