Jerônimo Rodrigues e Rui Costa acompanham Lula durante ato em São Paulo

O ato de campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para o segundo turno reuniu diversas lideranças políticas neste domingo, 11. Entre elas, estavam o senador eleito Rui Costa e o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, também eleito no primeiro turno.

O evento, que reuniu apoiadores e eleitores do presidente, ocorreu na região do Museu de Arte de São Paulo (Masp), a partir das 11h, e integrou a agenda de mobilização de entidades ligadas à educação, à ciência e à tecnologia.

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A confirmação da presença de Lula ocorreu neste sábado, 10, pelo ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos. Durante o ato, o presidente destacou que cerca de 30 milhões de pessoas não compareceram às urnas.

“Muita gente que tem acima de 70 anos não foi votar porque a lei não exige que vote. Entre abstenção e pessoas que não foram votar, são 30 milhões. Nós temos a obrigação de conversar com as pessoas que acham que não têm mais direito de votar. Porque, se essa pessoa não quer votar por ela, tem filho, tem filha, tem neto, tem bisnetos e tem a pátria dela para cuidar. Portanto, temos que convencer as pessoas”, afirmou o presidente.

1 de 3 Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante ato ”Lula em São Paulo, O Brasil Pronto Pra Mais” | Foto: Ricardo Stuckert

2 de 3 Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante ato ”Lula em São Paulo, O Brasil Pronto Pra Mais” | Foto: Ricardo Stuckert

3 de 3 Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante ato ”Lula em São Paulo, O Brasil Pronto Pra Mais” | Foto: Ricardo Stuckert

Além de Rui Costa e Jerônimo Rodrigues, também estiveram presentes o vice-presidente Geraldo Alckmin, a ex-ministra Marina Silva, o ministro Guilherme Boulos e os governadores reeleitos Elmano de Freitas, do Ceará, e Rafael Fonteles, do Piauí.

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