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ELEIÇÕES

Veja porque candidatos do 2º turno das eleições não podem ser presos

Regra passou a valer neste sábado, 10, e fica em vigor até 48 horas após a votação

Gustavo Nascimento
Por
Urna eletrônica
Urna eletrônica - Foto: Divulgação | TSE
Eleições 2026

Candidatas e candidatos que disputam o segundo turno das Eleições 2026 estão proibidos de ser presos ou detidos a partir deste sábado, 10, conforme determina o Código Eleitoral. A medida começa a valer 15 dias antes da votação, marcada para 25 de outubro, e tem como objetivo garantir a regularidade do processo eleitoral.

De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a restrição permanece em vigor até 48 horas após o encerramento do pleito. A única exceção prevista para os candidatos nesse período é a prisão em flagrante.

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Nesses casos, a pessoa detida deverá ser encaminhada imediatamente à presença de um juiz, que ficará responsável por analisar a legalidade da prisão.

Regras para eleitores

O Código Eleitoral também estabelece normas específicas para a prisão de eleitores durante o período eleitoral. A restrição começa cinco dias antes da votação e se estende até 48 horas após o encerramento do pleito.

Nesse intervalo, a prisão só poderá ocorrer em três situações: flagrante delito, cumprimento de sentença criminal condenatória por crime inafiançável ou desrespeito a salvo-conduto expedido pela Justiça Eleitoral.

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Mesários e fiscais de partido

Mesárias, mesários e fiscais de partidos políticos também são contemplados pela legislação eleitoral. Nos 15 dias que antecedem a eleição, esses profissionais não podem ser presos ou detidos enquanto estiverem exercendo suas funções, exceto em casos de flagrante delito.

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Código Eleitoral eleições TSE

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