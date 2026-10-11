Lula realiza manifestação na Avenida Paulista neste domingo (11)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) irá realizar um ato de campanha na Avenida Paulista, principal via da cidade de São Paulo, a partir das 12h deste domingo, 11. A manifestação deve ocorrer com a presença de aliados como o ex-ministro da Fazenda e ex-candidato ao governo paulista, Fernando Haddad.

Conforme informações divulgadas pela CNN, ao longo deste domingo, a campanha também deve se debruçar sobre a definição da agenda do candidato à reeleição para os próximos dias. Até o momento, a previsão é que Lula realize um ato com caminhoneiros na manhã de quarta-feira, 14, em São Paulo.

Tudo sobre Eleições em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Na quinta, 15, o presidente deve participar da sabatina da TV Globo. No dia seguinte, ainda no Rio, a campanha organiza um ato político. A previsão ainda conta com a ida de Lula ao debate da Band, no próximo domingo, 18.

Pacote para MEIs

Nos próximos dias, o presidente Lula também deve se reunir com sua equipe de governo para discutir medidas para os Microempreendedores Individuais (MEIs). No sábado, 10, durante agenda de campanha em Natal (RN), o petista disse que serão feitos anúncios "importantes" para pequenos e médios empresários.

"Eu tenho algumas reuniões importantes para fazer em Brasília, para decidir algumas coisas ainda para ajudar pequenos e médios empresários, para ajudar o pessoal do Super Simples e para ajudar o pessoal dos MEIs. Nós vamos anunciar algumas medidas importantes", disse.

A campanha de Lula busca reverter a desvantagem que o candidato à reeleição teve no primeiro turno. Flávio terminou a primeira rodada com 47,03% dos votos, enquanto o atual presidente recebeu 45,16%.