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ELEIÇÕES

Bruno Monteiro vira peça-chave na comunicação de Lula neste 2º turno

Secretário de Cultura foi exonerado da pasta neste sábado, 10, para assumir nova missão

Gabriela Araújo
Por
Secretário de Cultura da Bahia, Bruno Monteiro
Secretário de Cultura da Bahia, Bruno Monteiro - Foto: Lucas Rosário | Divulgação Secult
Eleições 2026

O secretário de Cultura da Bahia (Secult), Bruno Monteiro, foi exonerado da pasta neste sábado, 10, para tornar-se a nova peça-chave para comunicação do presidente Lula (PT), candidato à reeleição, neste segundo turno.

A saída do secretário do governo baiano foi publicada por meio do Diário Oficial do Estado (DOE), e assinada pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT).

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Procurado pelo portal A TARDE, Monteiro confirmou a informação e diz que já está em Brasília para nova missão. Questionado sobre o reforço de cantores e influenciadores baianos como nova estratégia digital para a campanha do petista, o ex-Secult não respondeu.

No mês de julho, Monteiro se afastou da pasta para se dedicar a campanha do governador Jerônimo, que, à época, concorria reeleição. Na ocasião, o titular da Cultura ficou à frente da comunicação do petista.

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Jerônimo Rodrigues é reeleito com 55,8% dos votos válidos

O resultado da integração de Bruno Monteiro à campanha de Jerônimo fez parte do case de sucesso da Bahia. Isso porque o governador foi reeleito com 55,8% dos votos válidos, no primeiro turno, após o fechamento das urnas eletrônicas na noite de domingo, 4.

Bruno Monteiro será o novo Secom de Jerônimo?

É nesse sentido que cresceu as especulações nos bastidores para que Bruno Monteiro fosse nomeado o novo secretário de Comunicação (Secom) de Jerônimo Rodrigues (PT) no segundo mandato do Executivo, que será iniciado em janeiro de 2027.

Questionado por A TARDE sobre a possibilidade, Monteiro negou e afirmou que o tema ainda não entrou em discussão.

O governador não tratou do novo governo com ninguém - Bruno Monteiro ao portal A TARDE
Jerônimo Rodrigues,Bruno Monteiro e autoridades na coletiva de imprensa
Jerônimo Rodrigues,Bruno Monteiro e autoridades na coletiva de imprensa - Foto: Denisse Salazar | Ag. A TARDE

Quem é Bruno Monteiro?

Jornalista, produtor e gestor cultural, Bruno Gomes Monteiro atuou como secretário de Cultura da Bahia desde janeiro de 2023. À frente da pasta, atuou na implementação e gestão de políticas públicas de incentivo cultural no estado, como o Bahia Filmes.

Anteriormente, atuou no governo de Dilma Rousseff como chefe de gabinete nos ministérios dos Direitos Humanos e de Políticas para as Mulheres, além de ter exercido a função de assessor especial do senador Jaques Wagner (PT).

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bruno monteiro eleições no Brasil Lula

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