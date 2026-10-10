ELEIÇÕES
Bruno Monteiro vira peça-chave na comunicação de Lula neste 2º turno
Secretário de Cultura foi exonerado da pasta neste sábado, 10, para assumir nova missão
O secretário de Cultura da Bahia (Secult), Bruno Monteiro, foi exonerado da pasta neste sábado, 10, para tornar-se a nova peça-chave para comunicação do presidente Lula (PT), candidato à reeleição, neste segundo turno.
A saída do secretário do governo baiano foi publicada por meio do Diário Oficial do Estado (DOE), e assinada pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT).
Procurado pelo portal A TARDE, Monteiro confirmou a informação e diz que já está em Brasília para nova missão. Questionado sobre o reforço de cantores e influenciadores baianos como nova estratégia digital para a campanha do petista, o ex-Secult não respondeu.
No mês de julho, Monteiro se afastou da pasta para se dedicar a campanha do governador Jerônimo, que, à época, concorria reeleição. Na ocasião, o titular da Cultura ficou à frente da comunicação do petista.
Leia Também:
Jerônimo Rodrigues é reeleito com 55,8% dos votos válidos
O resultado da integração de Bruno Monteiro à campanha de Jerônimo fez parte do case de sucesso da Bahia. Isso porque o governador foi reeleito com 55,8% dos votos válidos, no primeiro turno, após o fechamento das urnas eletrônicas na noite de domingo, 4.
Bruno Monteiro será o novo Secom de Jerônimo?
É nesse sentido que cresceu as especulações nos bastidores para que Bruno Monteiro fosse nomeado o novo secretário de Comunicação (Secom) de Jerônimo Rodrigues (PT) no segundo mandato do Executivo, que será iniciado em janeiro de 2027.
Questionado por A TARDE sobre a possibilidade, Monteiro negou e afirmou que o tema ainda não entrou em discussão.
O governador não tratou do novo governo com ninguém - Bruno Monteiro ao portal A TARDE
Quem é Bruno Monteiro?
Jornalista, produtor e gestor cultural, Bruno Gomes Monteiro atuou como secretário de Cultura da Bahia desde janeiro de 2023. À frente da pasta, atuou na implementação e gestão de políticas públicas de incentivo cultural no estado, como o Bahia Filmes.
Anteriormente, atuou no governo de Dilma Rousseff como chefe de gabinete nos ministérios dos Direitos Humanos e de Políticas para as Mulheres, além de ter exercido a função de assessor especial do senador Jaques Wagner (PT).