ELEIÇÕES
Rui Costa e Camilo Santana assumem coordenação de Lula no 2º turno
Segundo o senador, trabalho foi dividido entre Brasília e o estado
O senador reeleito Jaques Wagner (PT-BA) explicou como as principais lideranças do PT na Bahia estão atuando para fortalecer a campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno contra o senador Flávio Bolsonaro (PL).
Em entrevista ao portal A TARDE, o parlamentar disse que o trabalho foi dividido entre Brasília e o estado, com articulação política e mobilização de prefeitos e eleitores.
Na Bahia, Wagner atua ao lado do governador reeleito Jerônimo Rodrigues (PT), enquanto o senador eleito Rui Costa (PT) ajuda a coordenar a campanha em Brasília, juntamente com o ex-governador do Ceará Camilo Santana (PT).
“Estamos trabalhando juntos. Rui está em Brasília, ajudando na coordenação da campanha com o ex-governador do Ceará, Camilo Santana. Estou atuando com Jerônimo aqui, fazendo diversas reuniões com prefeitos nos territórios para pedir um esforço”, explicou.
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Wagner defende caminhadas para reduzir abstenção
Além da articulação com prefeitos, Wagner defendeu uma campanha com menos comícios e mais caminhadas e visitas aos eleitores.
Segundo ele, a estratégia deve priorizar o contato direto com a população e a mobilização de quem não compareceu às urnas no primeiro turno.
“Sou muito mais favorável de que a gente faça um trabalho de redes e o de rua seja mais de visitas e convencimento, pois grandes comícios não vão trazer acréscimos para gente”, disse.
Bahia deu vantagem a Lula no primeiro turno
No primeiro turno, Lula recebeu 5.664.771 votos na Bahia, enquanto Flávio Bolsonaro teve 2.442.585. A diferença entre os dois foi de 3.222.186 votos a favor do petista.
Apesar da vantagem, a abstenção no estado foi de 19,97%, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Isso significa que quase um em cada cinco eleitores aptos a votar não compareceu às urnas.