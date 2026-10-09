Rui Costa e Camilo Santana assumem coordenação de Lula no 2º turno

Nos adicione às suas fontes preferidas

Siga o A TARDE no Google

O senador reeleito Jaques Wagner (PT-BA) explicou como as principais lideranças do PT na Bahia estão atuando para fortalecer a campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno contra o senador Flávio Bolsonaro (PL).

Em entrevista ao portal A TARDE, o parlamentar disse que o trabalho foi dividido entre Brasília e o estado, com articulação política e mobilização de prefeitos e eleitores.

Tudo sobre Eleições em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Na Bahia, Wagner atua ao lado do governador reeleito Jerônimo Rodrigues (PT), enquanto o senador eleito Rui Costa (PT) ajuda a coordenar a campanha em Brasília, juntamente com o ex-governador do Ceará Camilo Santana (PT).

“Estamos trabalhando juntos. Rui está em Brasília, ajudando na coordenação da campanha com o ex-governador do Ceará, Camilo Santana. Estou atuando com Jerônimo aqui, fazendo diversas reuniões com prefeitos nos territórios para pedir um esforço”, explicou.

Wagner defende caminhadas para reduzir abstenção

Além da articulação com prefeitos, Wagner defendeu uma campanha com menos comícios e mais caminhadas e visitas aos eleitores.

Segundo ele, a estratégia deve priorizar o contato direto com a população e a mobilização de quem não compareceu às urnas no primeiro turno.

“Sou muito mais favorável de que a gente faça um trabalho de redes e o de rua seja mais de visitas e convencimento, pois grandes comícios não vão trazer acréscimos para gente”, disse.

Bahia deu vantagem a Lula no primeiro turno

No primeiro turno, Lula recebeu 5.664.771 votos na Bahia, enquanto Flávio Bolsonaro teve 2.442.585. A diferença entre os dois foi de 3.222.186 votos a favor do petista.

Apesar da vantagem, a abstenção no estado foi de 19,97%, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Isso significa que quase um em cada cinco eleitores aptos a votar não compareceu às urnas.