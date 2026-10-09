Jerônimo, Rui e Wagner puxam caminhada pró-Lula nesta sexta (09/10)

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Com foco na campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno, o governador reeleito da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), e os senadores eleitos Rui Costa (PT) e Jaques Wagner (PT) participam de uma caminhada eleitoral nesta sexta-feira, 9, a partir das 15h13, no bairro do Imbuí, em Salvador.

Em publicação nas redes sociais, o Diretório Municipal do PT em Salvador afirmou que o ato busca “reafirmar o apoio da Bahia para reeleger o presidente Lula”.

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Batizada de “Caminhada a Bahia com Lula”, a mobilização será o primeiro ato oficial da campanha petista no estado no segundo turno.

Confira:

Antes do primeiro turno, em 29 de setembro, o grupo também realizou a “Grande Caminhada da Vitória”, entre Ondina e o Farol da Barra, com a presença de Lula.

Estudantes pró-Lula ocupam ruas de Salvador

Na quarta-feira, 7, estudantes da Universidade Federal da Bahia (UFBA) também foram às ruas de Salvador para defender a reeleição de Lula.

A mobilização ocorreu após o encerramento do primeiro turno das eleições presidenciais, em resposta a uma convocação nacional para intensificar a campanha.

Atos semelhantes foram organizados por movimentos estudantis em mais de 40 universidades do país.

Veja ato na capital baiana:

Além do apoio explícito à candidatura de Lula, o protesto teve críticas à extrema direita e ao fascismo.

Os estudantes também levantaram bandeiras trabalhistas e sociais, como o fim da escala de trabalho 6x1.

Disputa presidencial

O primeiro turno da eleição presidencial terminou com Flávio Bolsonaro na liderança, com 47,03% dos votos válidos, seguido pelo atual presidente Lula, com 45,16%.

Como nenhum candidato alcançou a maioria absoluta dos votos válidos na votação de 4 de outubro, ambos avançaram para o segundo turno, marcado para o dia 25 de outubro.