Lula e Flávio terão 5 minutos cada no horário eleitoral; veja regras

Nos adicione às suas fontes preferidas

Siga o A TARDE no Google

A propaganda eleitoral gratuita para o segundo turno das eleições presidenciais volta ao rádio e à televisão nesta sexta-feira, 9, e será exibida até 23 de outubro, dois dias antes da votação.

Os candidatos Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) terão cinco minutos cada nos programas em bloco, além de tempo igual em inserções curtas ao longo da programação das emissoras.

Tudo sobre Eleições em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

As regras foram aprovadas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) na terça-feira, 6, e definem os horários de exibição e a distribuição do tempo entre as candidaturas.

Quais serão os horários da propaganda eleitoral?

Os programas em bloco serão exibidos de segunda-feira a sábado, em dois horários no rádio e dois na televisão, sempre pelo horário de Brasília:

Rádio: das 7h às 7h10 e das 12h às 12h10.

das 7h às 7h10 e das 12h às 12h10. Televisão: das 13h às 13h10 e das 20h30 às 20h40.

Cada programa terá dez minutos, divididos igualmente entre os dois candidatos, com cinco minutos para cada um.

Além dos programas em bloco, as campanhas também terão direito a 25 minutos diários de inserções, exibidas nos intervalos da programação normal, de domingo a domingo.

O tempo será dividido igualmente, com 12 minutos e 30 segundos para cada candidatura.

Quem terá a primeira propaganda exibida?

O primeiro programa em bloco será do PL, partido de Flávio Bolsonaro, cuja candidatura recebeu mais votos no primeiro turno.

Em seguida, será exibida a propaganda da coligação Brasil Pronto pra Mais, de Lula, formada por PDT, PSB, Federação Brasil da Esperança (PT, PCdoB e PV) e Federação PSOL-Rede.

Nos programas seguintes, a ordem será alternada, conforme o plano de mídia aprovado pelo TSE.

Disputa presidencial primeiro turno

O primeiro turno da eleição presidencial terminou com Flávio Bolsonaro na liderança, com 47,03% dos votos válidos, seguido pelo atual presidente Lula, com 45,16%.

Como nenhum candidato alcançou a maioria absoluta dos votos válidos na votação de 4 de outubro, ambos avançaram para o segundo turno, marcado para o dia 25 de outubro.