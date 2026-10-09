Mulher, jovem e ensino superior: quem é o eleitor de Lula no 2º turno?

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A pesquisa AtlasIntel/Bloomberg, divulgada nesta sexta-feira, 9, trouxe um perfil dos eleitores do presidente Lula (PT) que declararam voto nele para o 2º turno do pleito ao Palácio do Planalto, que será realizado no dia 25 de outubro.

De acordo com os dados, 53,6% dos entrevistados no levantamento são mulheres. Entre os homens, o índice é de 36,9%.

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Com relação ao nível educacional, a maioria das pessoas que afirmou votar o petista tem Ensino Superior (50%). Já entre os que têm Ensino Médio, o índice cai para 47,7%. Outros 39,5% declaram ter Ensino Fundamental.

Mais jovens são favoráveis a Lula

A pesquisa da AtlasIntel também trouxe as escolhas do eleitor de acordo com a idade. A maioria dos que votaram em Lula (52,1%) tem entre 16 e 24 anos. Em seguida, a divisão fica da seguinte forma:

45-59 anos: 47,7%

35-44 anos: 45,8%

25-34 anos: 43,1%

60-100 anos: 42,3%

Nordestinos dão vantagem ao presidente

Por região, o Nordeste segue dando uma extensa vantagem ao presidente e candidato à reeleição. Ao todo, 57,6% dos entrevistados que moram na região declararam voto no petista. Nas demais regiões, o cenário é o seguinte:

Norte: 48,5%

Sudeste: 42,9%

Sul: 34,3%

Centro-Oeste: 33,6%

Renda e religião

Com relação à renda, os que recebem até R$ 2 mil e o grupo que ganha entre R$ 2 mil e R$ 3 mil são os que mais declararam voto em Lula: enquanto os primeiros foram 55%, o segundo grupo foi 52,8%.

Quando o tópico religião entra em cena, os agnósticos ou ateus foram os que mais declararam apoio ao presidente: 85,8%. Os crentes sem religião foram 55% e os que possuem "outra religião", 57,4%. Por sua vez, 49% dos católicos ouvidos na pesquisa afirmaram voto em Lula.

AtlasIntel divulga 1ª pesquisa de 2º turno à Presidência; veja números

O senador Flávio Bolsonaro (PL) aparece numericamente à frente do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em uma simulação de segundo turno das eleições presidenciais de 2026.

Considerando apenas os votos válidos, Flávio registra 52,8% das intenções de voto, enquanto Lula tem 47,2%, segundo pesquisa AtlasIntel/Bloomberg divulgada nesta sexta-feira, 9.

A diferença entre os candidatos é de 5,6 pontos percentuais. O levantamento considera apenas os votos válidos, excluindo os votos em branco e nulos do cálculo dos percentuais atribuídos aos candidatos.