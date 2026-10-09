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ELEIÇÕES 2026

AtlasIntel divulga 1ª pesquisa de 2º turno à Presidência; veja números

Levantamento divulgado nesta sexta-feira, 9, ouviu 5.026 eleitores

Yuri Abreu
Por
| Atualizada em
Os candidatos Flávio Bolsonaro e Lula
Os candidatos Flávio Bolsonaro e Lula - Foto: Divulgação
Eleições 2026

O senador Flávio Bolsonaro (PL) aparece numericamente à frente do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em uma simulação de segundo turno das eleições presidenciais de 2026.

Considerando apenas os votos válidos, Flávio registra 52,8% das intenções de voto, enquanto Lula tem 47,2%, segundo pesquisa AtlasIntel/Bloomberg divulgada nesta sexta-feira, 9.

A diferença entre os candidatos é de 5,6 pontos percentuais. O levantamento considera apenas os votos válidos, excluindo os votos em branco e nulos do cálculo dos percentuais atribuídos aos candidatos.

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Resultado do primeiro turno

De acordo com os resultados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com 100% das urnas apuradas, Flávio Bolsonaro recebeu 47,03% dos votos válidos no primeiro turno, o equivalente a cerca de 56,1 milhões de votos. Lula ficou com 45,16%, com aproximadamente 53,8 milhões de votos.

O segundo turno está marcado para 25 de outubro. Os dois candidatos disputam a Presidência da República após terminarem nas primeiras posições na votação realizada no último domingo, 4.

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Como funciona o cálculo dos votos válidos

Votos válidos são aqueles destinados diretamente a um candidato ou, nas eleições proporcionais, a uma legenda partidária. Os votos em branco e nulos não entram no cálculo utilizado para definir os vencedores.

Por isso, o percentual de votos válidos não corresponde necessariamente à proporção de todos os eleitores que compareceram às urnas. O cálculo considera apenas os votos válidos registrados na disputa.

Dados da pesquisa

A pesquisa AtlasIntel/Bloomberg entrevistou 5.026 eleitores entre os dias 3 e 8 de outubro, por meio de recrutamento digital aleatório. A margem de erro é de um ponto percentual, para mais ou para menos, e o intervalo de confiança é de 95%.

O levantamento foi realizado com recursos do próprio instituto e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o protocolo BR-03663/2026.

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AtlasIntel eleições no Brasil Flávio Bolsonaro Lula

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