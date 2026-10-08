POLÍTICA
Augusto Cury declara apoio a Flávio Bolsonaro no segundo turno
Candidato recebeu 3,4 milhões de votos no primeiro turno e terminou a disputa na terceira colocação
O escritor Augusto Cury, terceiro colocado na disputa pela Presidência da República em 2026, decidiu apoiar Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno. A definição ocorreu nesta quinta-feira, 8, após uma conversa entre os dois por videochamada.
Durante o contato, Cury pediu que o senador assumisse por escrito alguns compromissos antes de declarar seu apoio. Flávio concordou e assinou uma carta com oito compromissos apresentados pelo escritor.
Entre os pontos assumidos pelo candidato do PL estão o fim da reeleição para presidente da República, a proteção às mulheres e a busca pela pacificação nacional. O documento também reúne propostas relacionadas a “revoluções” em setores como telemedicina, agricultura e produção de alimentos e cooperativismo.
Cury havia evitado declarar apoio
A posição adotada nesta quinta-feira ocorre quatro dias depois de Cury afirmar que não pretendia se manifestar sobre os candidatos que avançassem ao segundo turno.
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Em entrevista à imprensa na noite de domingo, 4, após o resultado da primeira etapa da eleição, o escritor afirmou:
“Eu me silencio completamente em relação àqueles que estarão no segundo turno, se é que vai haver segundo turno, e dizendo o seguinte, que ninguém está autorizado em meu nome e nem em nome do Júlio a pedir ou dizer que vai apoiar qualquer um dos candidatos. E eu gostaria de me silenciar em relação a isso”, disse no domingo.
Terceiro colocado
Cury terminou o primeiro turno na terceira posição, atrás de Lula e Flávio Bolsonaro. O escritor recebeu 3.448.569 votos, número correspondente a 2,89% dos votos válidos.
Com a decisão desta quinta-feira, o candidato que havia optado inicialmente pelo silêncio sobre a segunda etapa da eleição passa a apoiar formalmente Flávio Bolsonaro na disputa presidencial.