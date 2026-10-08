Leo Prates pode assumir secretaria em Salvador a partir de 2027

O deputado federal reeleito Leo Prates (Republicanos) deve deixar o Congresso Nacional a partir de 2027 para assumir uma secretaria na Prefeitura de Salvador. A movimentação é tratada nos bastidores do grupo político como uma possibilidade para a próxima gestão municipal.

Conforme apurado com exclusividade pelo portal A TARDE, uma das possibilidades discutidas internamente é que Prates assuma a Secretaria Municipal da Educação, uma das áreas de maior orçamento da administração municipal. A definição, no entanto, ainda não está fechada.

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A eventual ida de Leo Prates para o Executivo municipal também provocaria uma mudança na bancada baiana no Congresso. Com a saída do deputado eleito, a cadeira seria ocupada pelo primeiro suplente do Republicanos, Soldado Corrêa, que recebeu 80.879 votos na eleição deste ano.

Prates foi reeleito para o segundo mandato como deputado federal com 103.794 votos. Antes de chegar à Câmara dos Deputados, já teve passagem pela Prefeitura de Salvador, onde comandou a Secretaria Municipal da Saúde durante a pandemia da Covid-19 e permaneceu por mais de dois anos à frente da pasta.

Movimento de olho em 2028

Nos bastidores, a possível nomeação também é interpretada como uma movimentação de médio prazo do grupo político comandado por Bruno Reis.

A avaliação interna é de que a chegada de Prates ao primeiro escalão da Prefeitura poderia colocá-lo novamente em uma posição de protagonismo na administração municipal justamente no período que antecede a sucessão de Bruno Reis.

O prefeito encerra o segundo mandato em 2028, quando o grupo terá de escolher um novo nome para disputar a Prefeitura de Salvador e tentar manter o comando da cidade.

Nesse cenário, a eventual passagem de Leo Prates pela gestão municipal a partir de 2027 pode ser mais do que uma mudança administrativa. O movimento também é visto como uma forma de reposicionar o deputado dentro do grupo e colocá-lo novamente no centro das articulações políticas da capital baiana.