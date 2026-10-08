Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA

BASTIDORES

Leo Prates pode assumir secretaria em Salvador a partir de 2027

Reeleito com 103.794 votos, deputado pode deixar Brasília para integrar a gestão municipal

Luan Julião
Por
| Atualizada em
Deputado federal baiano Léo Prates (Republicanos-BA)
Deputado federal baiano Léo Prates (Republicanos-BA) - Foto: Pablo Valadares | Câmara dos Deputados
Eleições 2026

O deputado federal reeleito Leo Prates (Republicanos) deve deixar o Congresso Nacional a partir de 2027 para assumir uma secretaria na Prefeitura de Salvador. A movimentação é tratada nos bastidores do grupo político como uma possibilidade para a próxima gestão municipal.

Conforme apurado com exclusividade pelo portal A TARDE, uma das possibilidades discutidas internamente é que Prates assuma a Secretaria Municipal da Educação, uma das áreas de maior orçamento da administração municipal. A definição, no entanto, ainda não está fechada.

Tudo sobre Política em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

A eventual ida de Leo Prates para o Executivo municipal também provocaria uma mudança na bancada baiana no Congresso. Com a saída do deputado eleito, a cadeira seria ocupada pelo primeiro suplente do Republicanos, Soldado Corrêa, que recebeu 80.879 votos na eleição deste ano.

Prates foi reeleito para o segundo mandato como deputado federal com 103.794 votos. Antes de chegar à Câmara dos Deputados, já teve passagem pela Prefeitura de Salvador, onde comandou a Secretaria Municipal da Saúde durante a pandemia da Covid-19 e permaneceu por mais de dois anos à frente da pasta.

Leia Também:

ELEIÇÕES

Decisão do TSE obriga TRE-RJ a realizar retotalização dos votos da eleição
Decisão do TSE obriga TRE-RJ a realizar retotalização dos votos da eleição imagem

TRÂNSITO EM JULGADO

STF determina execução de pena e ordena prisão de Eduardo Bolsonaro
STF determina execução de pena e ordena prisão de Eduardo Bolsonaro imagem

REVIRAVOLTA

Eduardo Paes vai ao STF contra decisão do TSE que pode encerrar eleição no RJ
Eduardo Paes vai ao STF contra decisão do TSE que pode encerrar eleição no RJ imagem

Movimento de olho em 2028

Nos bastidores, a possível nomeação também é interpretada como uma movimentação de médio prazo do grupo político comandado por Bruno Reis.

A avaliação interna é de que a chegada de Prates ao primeiro escalão da Prefeitura poderia colocá-lo novamente em uma posição de protagonismo na administração municipal justamente no período que antecede a sucessão de Bruno Reis.

O prefeito encerra o segundo mandato em 2028, quando o grupo terá de escolher um novo nome para disputar a Prefeitura de Salvador e tentar manter o comando da cidade.

Nesse cenário, a eventual passagem de Leo Prates pela gestão municipal a partir de 2027 pode ser mais do que uma mudança administrativa. O movimento também é visto como uma forma de reposicionar o deputado dentro do grupo e colocá-lo novamente no centro das articulações políticas da capital baiana.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

leo prates prefeitura de salvador Secretaria Municipal da Educação

Relacionadas

Mais lidas