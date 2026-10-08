Eduardo Paes vai ao STF contra decisão do TSE que pode encerrar eleição no RJ

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Candidato ao governo do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), anunciou nesta quinta-feira, 8, que recorrerá ao Supremo Tribunal Federal (STF) contra decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que anulou os votos de Anthony Garotinho.

“Com base nos votos divergentes apresentados no julgamento do TSE, que defenderam o respeito à soberania popular e à exigência constitucional da maioria absoluta para eleição de governador, a coligação “Juntos para Mudar, Coragem para Reconstruir, recorrerá ao STF da decisão”, escreveu o ex-prefeito do Rio de Janeiro, por meio do X (antigo Twitter).

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A deliberação da Corte Eleitoral, por sua vez, pode impor fim ao pleito fluminense no 1º turno e abre caminhos para concessão da vitória de Douglas Ruas (PL) ao Palácio Guanabara.

Como ficou a disputa eleitoral no Rio de Janeiro?

A disputa decidida no último domingo, 4, apontou o seguinte resultado:

Douglas Ruas (PL) obteve 49,2% dos votos válidos;

obteve 49,2% dos votos válidos; Eduardo Paes (PSD) somou 42,76%;

somou 42,76%; Anthony Garotinho acumulou 3,1%.

Como nenhum dos candidatos atingiu os 50% mais um, automaticamente, a eleição deve ser decidida no segundo turno.

No entanto, a reviravolta imposta pelo TSE pode anular a nova eleição e dá a vitória imediata a Ruas, que sem Garotinho na disputa, chega a 51% dos votos válidos, já que a porcentagem será transferida para o aliado de Flávio Bolsonaro (PL), que está numericamente à frente de Paes.

Eduardo Paes pede 2º turno no Rio de Janeiro

No comunicado, Paes afirma que a decisão de levar o pedido ao STF é um caminho natural para manter a nova eleição na cidade.

“A coligação entrará com pedido de medida cautelar para garantir a realização do segundo turno de eleição para governador do Estado do Rio de Janeiro, conforme a vontade manifestada pela maioria dos eleitores fluminenses nas urnas no último domingo”, concluiu a nota.