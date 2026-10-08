Decisão do TSE contra Garotinho pode dar vitória a Douglas Ruas no RJ

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O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidiu anular os votos recebidos por Anthony Garotinho (Republicanos), que concorreu ao governo do Rio de Janeiro, no último domingo, 4.

Ao todo, foram cinco votos para impor derrota a Garotinho e dois contrários. Sendo assim, a eleição no estado não irá ao segundo turno, abrindo caminhos para vitória de Douglas Ruas (PL) contra Eduardo Paes (PSD).

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Os ministros que votaram a favor da anulação foram:

Estela Aranha;

André Mendonça;

Dias Toffoli;

Floriano de Azevedo, relator do caso;

Kassio Nunes Marques, presidente do TSE.

Votaram contra a medida:

Ricardo Villas Bôas Cueva, do Superior Tribunal de Justiça (STJ);

e Sebastião Reis Júnior, do TSE.

O julgamento encerrou, por volta das 12h50, com os seguintes placares:

7 a 0 para rejeitar a desistência do recurso;

7 a 0 para negar o registro da candidatura.

Douglas Ruas eleito? Como julgamento do TSE pode favorecer o candidato

O julgamento do TSE pode favorecer a candidatura de Douglas Ruas que largou na frente na disputa pelo Palácio Guanabara. As urnas apontaram que o candidato ficou com 49,2% dos votos válidos, ante 42,76% de Eduardo Paes (PSD).

Como Garotinho registrou 3,1%, a anulação de seus votos garantiria a vitória de Ruas sem a necessidade de um segundo turno. Dessa forma, Ruas passa a ter 51% dos votos válidos.

Entenda o caso de Garotinho

Tudo começou em setembro quando o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do Rio de Janeiro rejeitou o registro de candidatura de Garotinho ao governo após uma condenação por improbidade administrativa por desvio de R$ 234 milhões.

O ex-governador do Rio, Anthony Garotinho, é liberado do presídio de Benfica onde foi preso, durante a Operação Secretum Domus - Foto: Tânia Rêgo | Agência Brasil

A punição citada pela Corte equivale aos anos de 2005 e 2006, durante o governo de Rosinha Garotinho, quando o político ocupava a Secretaria de Estado de Governo. A decisão judicial, contudo, só foi liberada em 2018.