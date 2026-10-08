Eleição ao governo do Rio pode terminar nesta quinta-feira

Siga o A TARDE no Google

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) deve julgar nesta quinta-feira, 8, o pedido de Anthony Garotinho (Republicanos) para desistir do recurso apresentado contra a decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ), que rejeitou seu registro de candidatura ao governo do estado.

Caso a maioria dos ministros entenda que a desistência do recurso não é possível, o TSE deverá analisar a decisão do TRE-RJ, que considerou Garotinho inelegível em setembro. A Corte regional apontou que ele ainda estaria sob os efeitos de uma condenação por improbidade administrativa, dano ao erário e enriquecimento ilícito de terceiros.

Tudo sobre Eleições em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O julgamento pode definir a realização ou não de um segundo turno no Rio de Janeiro entre o presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), Douglas Ruas (PL), e o ex-prefeito da capital, Eduardo Paes (PSD).

Como terminou o primeiro turno no Rio de Janeiro?

No primeiro turno, realizado no último domingo, 4, Ruas recebeu 4.271.199 votos, o equivalente a 49,27% dos votos válidos. Paes ficou em segundo lugar, com 3.706.984 votos (42,76%). Garotinho teve 274.411 votos, correspondentes a 3,17%.

Caso os votos de Garotinho sejam retirados da base de cálculo, os percentuais dos demais candidatos serão recalculados. Com isso, Douglas Ruas ultrapassaria a marca de 50% dos votos válidos e poderia ser considerado eleito no primeiro turno.

A definição, no entanto, depende da decisão do TSE sobre o pedido de desistência do recurso e, caso o pedido não seja aceito, da análise da situação do registro de candidatura de Garotinho.

Reviravolta no RJ pode dar vitória a bolsonarista

Uma reviravolta na Justiça Eleitoral pode dar ao bolsonarista Douglas Ruas (PL) a vitória no 1º turno na eleição para o governo do Rio de Janeiro.

Terceiro colocado na corrida eleitoral, Anthony Garotinho (Republicanos) desistiu do recurso apresentado no Tribunal Regional Eleitoral (TRE), após ter sua candidatura ao executivo fluminense indeferida. Assim, os votos recebidos serão definitivamente declarados nulos.