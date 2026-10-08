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RACISMO

Destaque da eleição, Ana Elisa denuncia ameaças de morte e estupro

Influenciadora de 21 anos foi eleita a deputada federal mais jovem de Minas Gerais

Ane Catarine
Por
Ana Elisa Silva, deputada eleita mais jovem por Minas Gerais
Ana Elisa Silva, deputada eleita mais jovem por Minas Gerais - Foto: Divulgação/Rafael Miranda
Eleições 2026

Ana Elisa Silva (PT), de 21 anos, influenciadora e eleita a deputada federal mais jovem de Minas Gerais, denunciou à Polícia Civil que recebeu ameaças de morte e de estupro, além de ataques racistas, por e-mail durante a campanha eleitoral.

A mensagem foi enviada à jovem em 5 de setembro. Nela, o autor se identificou como “integrante de um grupo supremacista branco” e fez referência à Ku Klux Klan, grupo extremista e racista dos Estados Unidos.

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O autor também mencionou dados pessoais de Ana Elisa para demonstrar que sabia como localizá-la e fez ameaças contra a família da deputada eleita.

Em publicação nas redes sociais, ela divulgou parte do conteúdo da mensagem, onde o autor expressava ódio contra mulheres negras em espaços de poder.

“Nós não apenas toleramos mulheres pretas que acham que podem representar 'o povo' vestindo aqueles ternos ridículos e falando em tom alto sobre justiça social. Nós os desprezamos. E especificamente, nós desprezamos você.”

Além dos ataques racistas, a mensagem continha ameaças de morte e de violência sexual contra Ana Elisa.

Print de parte do e-mail
Print de parte do e-mail - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Deputada eleita repudia ameaças

Em nota publicada nas redes sociais, a equipe de Ana Elisa repudiou o caso e informou que já adotou as medidas policiais e judiciais para investigar o episódio e identificar o autor do e-mail.

“Esta candidatura não aceitará que racismo, ameaça, violência sexual ou violência política de gênero sejam tratados como parte normal da vida pública. A tentativa de intimidar uma mulher negra será respondida com denúncia, investigação e responsabilização”, diz a nota.

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Caso é investigado

A Polícia Civil de Minas Gerais investiga o caso. Até o momento, a corporação não divulgou informações sobre a autoria dos ataques.

Em nota, a polícia afirmou que a ocorrência segue em apuração e que novas informações serão divulgadas em momento oportuno.

Deputada mais jovem do país

Ana Elisa recebeu 524.216 votos, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), e terminou a eleição em segundo lugar entre os candidatos a deputado federal em Minas Gerais, atrás apenas de Nikolas Ferreira (PL).

O resultado também fez dela a mulher mais votada da história de Minas Gerais para a Câmara dos Deputados e a deputada federal mais jovem já eleita no país.

Atualmente, Ana Elisa atua na campanha do presidente Lula (PT) para ampliar a presença do candidato no ambiente digital.

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Ana Elisa MInas Gerais PT

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