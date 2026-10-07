Renan Santos nega ser pró-Lula após polêmica com cortinas vermelhas: "Odeio o PT"

Uma mensagem subliminar chamou atenção dos eleitores de Renan Santos (Missão) nas redes sociais na última terça-feira, 6, após a publicação da sua nova aquisição para própria casa: cortinas vermelhas.

"Sabe que eu usava uma cortina só branca, para aí acordar 6 da manhã, 5 da manhã com a luz do sol? Às vezes você quer dormir um pouco mais e não consegue. Gosto da ideia", disse o quarto colocado no primeiro turno das eleições.

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Na ocasião, o quarto colocado nas eleições deu a entender que apoiaria o presidente Lula (PT) no segundo turno, e recebeu mensagens nesse sentido, por meio das redes sociais. Contudo, o presidente do Missão rebateu e negou o apoio.

"Eu não acredito que o fato de eu estar falando da cortina... Tem gente achando que eu declarei voto no PT, cara. Eu odeio o PT, eu jamais vou votar no Lula, tá bom? Para com isso. Isso aqui é só uma cortina. Eu só estou perguntando para vocês se acharam que ficou legal. Tá todo mundo doente", declarou Renan Santos.

Renan Santos - Foto: Renan Santos | MBL

O quarto colocado ainda afirmou que não foi procurado por nenhuma liderança do PT para negociar apoio e disse que evitará se envolver no segundo turno, sob justificativa traçar outras prioridades, como estruturação do partido e o lançamento de um novo álbum de rock.

Após o resultado do primeiro turno, o presidenciável negou ter sido procurado por lideranças do PT ou do Centrão para uma possível aliança de segundo turno. Ele disse que vai evitar contatos desse tipo e mirar "prioridades", como a estruturação do partido e o lançamento de um novo álbum de rock.

Renan Santos diz que não apoiará Lula nem Flávio no 2º turno

Renan Santos (Missão) afirmou, na noite de domingo, 4, que não apoiará Lula (PT) nem Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno.

Em declaração à apoiadores publicada nas redes sociais, Renan chamou os dois candidatos de “bandidos” e disse que não faria diferença qual deles decidisse apoiar.

Ele também liberou a militância do Missão para escolher o candidato na próxima etapa da disputa.

“Façam o que quiserem. Eu já avisei que não voto em bandido, não recomendo que ninguém vote em bandido. Flávio é bandido, Lula é bandido, mas não faz diferença nenhuma. Façam o que vocês quiserem”, afirmou.

Renan também avaliou que, diante do cenário definido no primeiro turno, Flávio deve ser o próximo presidente do Brasil.

Eleições 2026: veja o resultado do 1º turno eleitoral

O resultado do 1º turno das eleições presidenciais ficou da seguinte forma: