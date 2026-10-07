Debates no 2° turno: veja quando Lula e Flávio ficarão frente a frente

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) têm pelo menos quatro debates previstos antes do segundo turno da eleição presidencial, marcado para 25 de outubro.

O primeiro está previsto para este domingo, 11, na Record, e o último, na sexta-feira, 23, na TV Globo, dois dias antes da votação.

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A participação dos candidatos nos debates ainda não foi formalizada oficialmente pelas campanhas.

No entanto, tanto Lula quanto Flávio já sinalizaram publicamente que pretendem participar de todos os encontros promovidos no segundo turno.

Nesta eleição, os presidenciáveis ainda não ficaram frente a frente.

Veja abaixo o calendário dos debates previstos para o 2° turno:

11 de outubro, às 21h: Record

15 de outubro: debate em pool com 11 veículos de comunicação, incluindo a CNN Brasil e SBT News, horário ainda não divulgado

18 de outubro, às 20h: Band, com transmissão também por outros veículos

23 de outubro: TV Globo, horário ainda não divulgado

Por que Lula e Flávio não debateram no primeiro turno?

A ausência dos dois esteve relacionada, entre outros fatores, à disposição de cada campanha de condicionar a participação à presença do principal adversário.

No caso de Flávio,a campanha havia indicado que o senador priorizaria debates com Lula. O petista, por sua vez, disse que não participaria de nenhum debate naquele momento.

Agora, com a disputa restrita aos dois candidatos, o cenário mudou. Lula e Flávio já se colocam à disposição para os confrontos.

Disputa acirrada

No primeiro turno, Flávio Bolsonaro terminou à frente, com 47,03% dos votos válidos, enquanto Lula recebeu 45,16%.

O senador obteve 56.104.503 votos, contra 53.879.538 do presidente, uma diferença de pouco mais de 2,2 milhões de votos.