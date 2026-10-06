Flávio Bolsonaro ameaça mudar Constituição se eleito presidente

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O senador Flávio Bolsonaro (PL), candidato à presidência da República, prometeu “mudar” a atual Constituição Federal, se eleito para o Palácio do Planalto no dia 25 de outubro.

A declaração ocorreu nesta terça-feira, 6, durante agenda de campanha em Goiânia. O presidenciável esteve na capital goiana, onde recebeu o apoio de Ronaldo Caiado (PSD), quarto colocado no primeiro turno da disputa eleitoral, para o segundo turno.

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Na eleição do último domingo, 4, o PL de Flávio Bolsonaro elegeu 121 deputados federais, além do desempenho nas eleições do Senado, garantindo a maioria absoluta das duas Casas.

“Já temos maioria no Senado e na Câmara, para a gente mudar a Constituição para redemocratizar o país”, disparou Flávio, que foi aplaudido pelos apoiadores presentes.

Flávio repete promessa de Bolsonaro em 2018

Em 2018, quando candidato a presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), eleito na ocasião pelo extinto PSL, fez acenos a uma possível mudança na Constituição.

Seu vice na chapa, Hamilton Mourão (Republicanos), hoje senador pelo Rio Grande do Sul, chegou a se mostrar favorável a uma nova Constituição elaborada por “notáveis”, o que gerou uma crise na campanha de Bolsonaro.