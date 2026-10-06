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ELEIÇÕES 2026

Jerônimo mira votos para Lula no 2º turno: “A vitória é nossa”

Governador reeleito vai novamente a Brasilia traçar estratégia

Ane Catarine
Por
| Atualizada em
O governador Jerônimo Rodrigues e o presidente Lula
O governador Jerônimo Rodrigues e o presidente Lula - Foto: Divulgação/Campanha PT
Eleições 2026

O governador reeleito da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), vai novamente a Brasília nesta terça-feira, 6, para se reunir com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e com a coordenação nacional da campanha. O objetivo é alinhar a estratégia para o segundo turno da eleição presidencial.

Especulado para assumir a coordenação nacional da campanha, Jerônimo já havia se reunido com Lula na capital federal na segunda-feira, 5, um dia após o primeiro turno das eleições.

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Jerônimo em reunião com Lula em Brasília
Jerônimo em reunião com Lula em Brasília - Foto: Divulgação

Na manhã desta terça, o governador também reuniu prefeitos e lideranças políticas da Bahia para definir o discurso pró-Lula e contrário ao senador Flávio Bolsonaro (PL), adversário do presidente na disputa.

“Fizemos hoje uma reunião com a majoritária, com os prefeitos e alguns coordenadores de regiões. Nós vamos fazer isso com a Bahia inteira. Estamos indo agora a Brasília novamente para outra reunião”, explicou Jerônimo.

A declaração foi feita em um vídeo publicado nas redes sociais.

Confira:

Ainda segundo Jerônimo, a estratégia do grupo governista será buscar os votos que Lula não recebeu no primeiro turno, principalmente com ações para reduzir a abstenção.

“O ritmo tem que acelerar a partir de agora. Nós vamos reverter esses votos que não tivemos no primeiro turno. Para nós, é fundamental ir buscar o voto que não aconteceu, ir atrás das abstenções”, disse.

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Confiança na vitória e críticas a Flávio Bolsonaro

Jerônimo também alertou para o que considera um “prejuízo muito grande" caso Flávio Bolsonaro seja eleito.

Segundo o governador, o senador dará continuidade ao governo do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

“Sabemos que o prejuízo é muito grande com Flávio Bolsonaro, pois ele vai fazer o mesmo que o pai fez. Ou seja, vai retirar direitos e fechar ministérios”, afirmou.

Ao final, o petista demonstrou confiança na campanha de Lula para o segundo turno.

“Nós queremos Lula governando. Cabeça erguida, a Bahia é sempre assim. É Lula presidente. Para frente, a vitória é nossa”, concluiu.

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Flávio Bolsonaro jerônimo Lula

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