Lula cobra revisão de erros e faz promessa para segundo turno

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) reuniu aliados na segunda-feira, 5, em Brasília, para discutir a estratégia da campanha no segundo turno da eleição presidencial. Um dos presentes foi o governador reeleito da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT).

Na abertura do encontro, o petista afirmou estar convencido de que pode vencer a disputa e cobrou uma avaliação sobre os erros cometidos no primeiro turno.

Tudo sobre Eleições em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Segundo participantes da reunião ouvidos pelo Poder 360, Lula defendeu que a campanha concentre esforços na identificação dos próprios problemas, em vez de priorizar críticas aos adversários. O presidente também afirmou que pretende ampliar o contato direto com os eleitores nos próximos dias.

Campanha quer ampliar contato com eleitores

Entre as sugestões apresentadas pelos aliados estão a busca por eleitores que não compareceram às urnas no primeiro turno, o aumento da presença de Lula nas ruas, mais entrevistas em rádios e maior participação nas redes sociais. A campanha também definiu como uma das prioridades ampliar a votação do petista no Nordeste.

O ministro da Secretaria de Relações Institucionais, José Guimarães, afirmou após a reunião que os governadores eleitos no primeiro turno reafirmaram o compromisso com a campanha. Segundo ele, a nova etapa será marcada por maior mobilização, debates e confronto direto entre os dois candidatos.

“Agora é uma fase diferente, de mobilização, de debate, de enfrentamento direto, porque agora são dois candidatos”, afirmou Guimarães.

Lula promete mais rádio e presença nas ruas

Na reunião, Lula reconheceu que teve pouca participação em programas de rádio durante o primeiro turno e disse que pretende ampliar esse tipo de agenda. O presidente também citou a realização de passeatas e visitas a estados como Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí, Bahia e São Paulo.

“Eu não saberia fazer política sem isso. Não saberia. E vamos fazer”, afirmou Lula ao defender a presença nas ruas.

O presidente também relacionou a abstenção ao possível desinteresse de parte dos eleitores e atribuiu à própria campanha a tarefa de estimular a participação no segundo turno.

Possivelmente tem uma causa: desinteresse. E a responsabilidade é nossa. É devolver o interesse para ele de participar do processo eleitoral Lula

Abstenção vira foco da estratégia

De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a abstenção no primeiro turno foi de 21,08%, o equivalente a 33,4 milhões de eleitores. O grupo passou a ser um dos principais focos da estratégia da campanha para a votação do dia 25 de outubro.

Lula também citou resultados de eleições anteriores para defender que é possível alterar a votação entre o primeiro e o segundo turno. Ele mencionou as disputas de 2006, contra Geraldo Alckmin, e de 1989, contra Fernando Collor, mas ressaltou que o cenário atual é diferente.

Redes sociais entram no debate

A influência das redes sociais também foi discutida. Segundo participantes, houve uma avaliação de que os algoritmos das plataformas estariam favorecendo a circulação de conteúdos relacionados a Flávio Bolsonaro e dificultando a distribuição das mensagens da campanha petista.

A avaliação foi apresentada como parte da discussão interna sobre a estratégia de comunicação para o segundo turno.