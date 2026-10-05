Jerônimo avança em Salvador e amplia votação na capital

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O governador Jerônimo Rodrigues (PT), reeleito neste domingo, 4, para mais quatro anos à frente do Palácio de Ondina, ampliou sua votação em Salvador, maior colégio eleitoral do Estado, com relação ao pleito de 2022.

O levantamento foi feito pelo portal A TARDE, com base nos dados divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

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Em 2022, quando foi candidato pela primeira vez ao executivo estadual, Jerônimo recebeu 547.531 votos na capital no primeiro turno, enquanto ACM Neto (União Brasil) obteve 783.749 votos soteropolitanos.

Já na eleição do último domingo, Jerônimo conquistou 630.677 votos, 83.146 a mais do que o obtido na eleição anterior.

ACM Neto teve uma queda de votos na capital, seu principal reduto eleitoral, caindo para 769.752 votos, uma perda de 13.997 votos entre os eleitores soteropolitanos.

Desempenho de Jerônimo supera 2º turno de 2022

A nível de comparação, os 630.677 votos de Jerônimo em Salvador na eleição deste ano, decidida já no primeiro turno, superam desempenho no segundo turno da eleição de 2022, quando recebeu 557.418 votos soteropolitanos.

Jerônimo domina na Região Metropolitana de Salvador

Jerônimo também foi o candidato mais votado na maioria dos municípios que formam a Região Metropolitana de Salvador (RMS).

O candidato do PT venceu em dez das 13 cidades que fazem parte do bloco, perdendo apenas em Salvador, Camaçari (com diferença de 0.4% percentuais) e Lauro de Freitas.

Números de Jerônimo na RMS